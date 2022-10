9 maneiras de corrigir o FIFA 23 EA AntiCheat Service encontrou um erro (2022)

.Você ficou frustrado com o “O serviço FIFA 23 EA Anticheat encontrou um erro. Por favor, reinicie o jogo e a mensagem de erro anti-fraude da EA“? Nesse caso, este guia o ajudará a resolver essa mensagem de erro. Bem, este é um erro comum que geralmente ocorre quando há algum problema com os arquivos do jogo Anticheat no seu dispositivo.

Assim, resolvendo o Serviço anti-cheat FIFA 23 EA mensagem de erro não será muito difícil. Portanto, se você também encontrou esse problema, leia este guia até o final. Então, vamos começar com o guia.

Consertar FIFA 23 EA AntiCheat Service encontrou um erro. Reinicie o jogo e o erro do EA AntiCheat

Não será muito difícil para você corrigir o erro do serviço anti-heat do FIFA 23 EA do seu dispositivo. Portanto, não se preocupe com isso, pois mencionamos todas as correções abaixo neste guia. Então, vamos conferir essas correções:

Reinicie seu dispositivo

Em primeiro lugar, certifique-se de reiniciar o seu dispositivo antes de executar qualquer uma das correções mencionadas abaixo. Isso é necessário porque existem possibilidades de que seu dispositivo tenha alguns dados de cache danificados ou corrompidos, devido aos quais você está enfrentando esse problema.

Portanto, quando você reinicializa seu dispositivo, a RAM do dispositivo é liberada e dá um novo começo para funcionar corretamente.

Também há possibilidades de que o driver da GPU do seu dispositivo esteja desatualizado, devido ao qual você está enfrentando esse problema. Enquanto isso, muitos usuários relataram que encontram esse problema e, mais tarde, descobrem que os drivers são os principais culpados e, quando atualizam o driver da GPU, o erro do serviço anti-heat da EA é resolvido.

Portanto, você também deve verificar se o driver da GPU do seu dispositivo está atualizado usando as etapas mencionadas abaixo:

Em primeiro lugar, abra o Gerenciador de Dispositivos . Depois disso, localize e clique duas vezes no Adaptador de vídeo aba. Em seguida, clique com o botão direito do mouse no nome da GPU e selecione Atualizar . Por último, acerte o Pesquisar automaticamente por drivers

Às vezes, também ignoramos que devemos atualizar nosso jogo regularmente sempre que alguma atualização estiver disponível. Portanto, é muito crucial verificar se há ou não alguma atualização disponível.

Portanto, baixar e instalar a atualização do FIFA 23 da biblioteca de jogos do seu launcher será uma boa ideia. No entanto, depois de atualizar seu jogo, certifique-se de executá-lo novamente e verifique se o erro do serviço anti-cheat do FIFA 23 EA foi corrigido ou não. Então, para verificar se há uma atualização, você pode ir para o Cliente Steam > Vá para Biblioteca > Clique em FIFA 23.

Fechar tarefas em segundo plano desnecessárias

Você deve fechar tarefas desnecessárias em segundo plano para evitar o consumo de recursos adicionais em seu computador. Estas etapas o guiarão pelo processo de exclusão de tarefas em segundo plano:

Inicialmente, você pode abrir Gerenciador de tarefas pressionando Ctrl + Shift + Esc . No Processos guia, clique na tarefa que deseja fechar e selecione-a. Selecione a tarefa e clique Finalizar tarefa . Para cada tarefa, siga as etapas separadamente. Quando terminar, você pode reiniciar o computador.

A compilação do sistema operacional provavelmente ficou desatualizada a ponto de ocorrer corrupção. Aqueles com o mesmo problema podem seguir as etapas abaixo para verificar as atualizações do Windows. Quando uma atualização estiver disponível, instale-a. É uma decisão sábia instalar as atualizações de software mais recentes sempre que possível, pois elas sempre contêm correções de bugs e melhorias. Veja como você pode fazer isso:

Você pode abrir Configurações do Windows pressionando Windows + eu . Feito isso, vá para o atualização do Windows seção e clique Verifique se há atualizações

Então é isso. Agora, depois de iniciar o jogo, você descobrirá que o erro do serviço anti-cheat do FIFA 23 EA foi resolvido.

Tente desativar os aplicativos de sobreposição

Os programas de sobreposição em alguns aplicativos populares podem interferir no desempenho do jogo ou até mesmo causar problemas durante a inicialização. Se você estiver enfrentando o problema do serviço anti-cheat do FIFA 23 EA, siga estas etapas para desativá-lo:

Desativar sobreposição de discórdia:

No aplicativo Discord, clique no botão definições ícone. No Configurações do aplicativo selecione Sobreposição e ligue Ativar sobreposição no jogo . Selecionar FIFA 23 debaixo de Jogos aba. Por fim, desative a alternância para Ativar sobreposições no jogo Você precisa reiniciar o computador para que as alterações entrem em vigor.

Desabilitar a Barra de Jogo do Xbox:

Imprensa Windows + eu abrir Configurações do Windows . Vamos para Jogos > Barra de jogos > Desativar gravar clipes de jogos, capturas de tela, e transmissões

Execute o FIFA 23 como administrador

Se você quiser evitar problemas de privilégios associados às contas de usuário, execute o exe do jogo como administrador. Portanto, você deve executar seu jogo como administrador usando as etapas abaixo para corrigir o erro EA Anticheat Service. Por favor, reinicie o jogo” mensagem de erro:

No seu computador, clique com o botão direito FIFA 23.exe. Vamos para Propriedades > Compatibilidade . Em seguida, toque no Execute este programa como administrador caixa de seleção para habilitá-lo. Depois de fazer as alterações, clique em Aplicar e OK para salvá-los.

Reinstale o Anti-Cheat

Se as correções mencionadas acima não funcionarem para você, pode ser um pouco mais difícil se você tiver problemas para segui-las. Ainda é necessário executar o jogo como administrador desta vez para que ele funcione sem problemas. Siga estas etapas para começar:

Inicialmente, localize a instalação do EA Anti-Cheat em C:/Arquivos de Programas/EA/AC . Desinstalar EA Anti-Cheat . Execute o Origin como administrador. Para reinstalar o EA AntiCheat, inicie FIFA 23 . Após terminar, reinicie o computador. Em seguida, verifique se o Origin está sendo executado como administrador. Desative seu programa antivírus. Agora você pode iniciar o FIFA 23.

Suponha que nada funcione para você; então existem possibilidades de você enfrentar esse problema do lado do servidor EA. Portanto, como último recurso, você deve entrar em contato com os funcionários da EA e perguntar a eles sobre esse erro do serviço anti-cheat do FIFA 23 EA. Feito isso, eles certamente o ajudarão a resolver esse problema.

Resumir

Embora esse tipo de erro geralmente não ocorra, agora você sabe como corrigi-lo se estiver enfrentando-o. Portanto, use as correções que mencionamos anteriormente para resolver o erro do serviço anti-cheat do FIFA 23 EA. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, agora, caso você tenha alguma sugestão ou dúvida em sua mente, comente abaixo e nos avise.

