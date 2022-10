A FAZENDA: “A pessoa que mais me atraia era a Deborah”, confessa Vini Buttel  – A Fazenda

Com uma boa dose de polêmica e deboche, Vini Buttel deixou sua marca na Live do Eliminado desta sexta-feira (28). O cinematografista, que deixou A Fazenda 14 após perder a preferência do púbico para Bárbara e Pétala abriu o jogo sobre crushes, divisão de grupos e estratégias.



Para colocar mais fogo no feno, Lucas Selfie mostrou a comemoração de Shayan após a sua eliminação do reality, na qual o chamava em alto e bom som de otário. “Agora está no direito de me zoar”, reconheceu.



Selfie cutucou sobre o termo “otário” mexer tanto com Vini, já que o ex-peão ficou nervoso dentro da sede com o iraniano após a volta da Roça: “Não estava legal, A Fazenda é muito intensa, têm dias que a gente acorda bem, outros acorda mal, e há certos gatilhos que atingem mais”, justiticou.



Mas, ele não acredita que seu retorno tenha sido tão provocativo quanto o de Shay: “Não fiz uma ofensa direta a uma pessoa”, observou o ex-peão, que não pretende ser amigo do irianiano fora da sede.





Grupo B



Reforçando a sua teoria dentro da sede, Vini acredita que os rivais se apegam aos deslizes da Deolândia (Grupo A, do qual o peão fazia parte) para se vitimizarem. O influenciador também teceu críticas a Kerline e ainda disse que a peoa calada era maravilhosa.



Ele acha que alguns momentos protagonizados pelos membros da Deolândia foram desnecessários, como as brigas do Tiago e a comemoração exagerada ao bater panelas: “Há certos excessos, a Deolane [também] pega pesado com a Deborah nos xingamentos”, opinou.



Vini apontou o Thomaz como responsável pela divisão de grupos na sede: “A semente foi o Thomaz, queria formar um grupo de 12 pessoas”, comentou sobre o início do programa.





Críticas



Vini se defendeu sobre as faíscas trocadas com Ruivinha de Marte e, claro, ironizou o erro da peoa na prova após ser questionada sobre quantos minutos têm uma hora: “Ao meu ver, foi mais um posicionamento rígido [que tive], achava que ela se colocava como fraca, deixava o circo pegar fogo e ficava atrás”.



O ex-peão também assistiu ao vídeo de Alex comemorando sua saída e debochou: “Me impressionou que não estava dormindo”, alfinetou. Ele comentou que ambos participaram de outro reality show e ficou chateado ao ser puxado para a Baia no dia de seu aniversário pelo então ‘amigo’: “Tentou lacrar em cima de mim”, esclareceu.



Como não poderia faltar, Selfie mostrou o vídeo do episódio que ficou conhecido como a treta do esterco e chamou Vini de ‘arregão’: “Arreguei porque eles não iam poder me colocar como macho escroto e explosivo, ela ia sair como coitada se eu destruisse as maquiagens”, lamentou.



Logo após, Ingrid entrou em ação em um VT e questionou o motivo de ele se importar tanto com ela ter jogado o esterco em suas roupas de calcinha fio dental: “Estou impressionado que esse foi o raciocínio foi o mais longo que ela teve”, obsevou com deboche.



Ele também teve que se explicar sobre a cena em que supostamente fala sobre a forma física de Rosiane. O ex-peão comentou que “o ronco dela chega a tremer a cama”, mas não quis associar ao peso dela, pois ela nunca foi gorda na opinião dele.



Falando em ronco, Vini também se explicou sobre momento em que Lucas o acorda enquanto Pétala se trocava, mas ele garantiu que, provavelmente, estava roncando e o amigo o acordou para parar.



O cinematografista ainda pode assistir parte da dinâmica Rançômetro, quando julgou as roupas de Deborah e foi criticado pelas mulheres da sede. Envergonhado, se desculpou: “Uma das grandes falas que me arrependo”.





Amizades e medos



Vini explicou que ao colocar Deolane no centro das dinâmicas tinha a intenção de pirraçar, mas saiu como “puxa-saco”. Ainda sem saber ao certo como está a repercussão do programa, ele pretende manter as amizades com os membros do Grupo A.



Questionado sobre o medo de ser esteriotipado, Vini foi firme: “Tinha [medo], até porque falo umas besteiras, estou numa tentativa de evolução como homem”, filosofou. Ele também viu tuítes com críticas ao seu jeito: “Há coisas que de fato não deveria ter falado”, lamentou.



No Chapéu da Verdade, o ex-peão disse que as perguntas da Live que o deixaram mais tenso foram sobre ter olhado Pétala se trocar e sobre o peso de Rosi: “Uma coisa é ser julgado por algo que você falou, outra coisa é ser julgado por algo que não fez”, esclareceu.



A revelação bombástica da noite também foi na brincadeira, quando Selfie perguntou se o influenciador se interessou por alguém do reality: “A pessoa que mais me atraia era a Deborah, por incrível que pareça”.



Ele citou que o físico da ex-Power Couple o agrada, assim como o de Tati Zaqui. E ainda revelou que se não conhecesse a atriz chegaria junto em alguma festa.



Para finalizar, Vini opinou sobre o próximo eliminado: “Acho que é o Lucas, pelas coisas que estou vendo aqui fora, por tudo”, disse.



E quem leva o grande prêmio para casa? “Eu acho Deborah forte, muito inteligente. A Babi, que é a antítese da Deolane, acredito que seja de fato forte também”, justificou.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.