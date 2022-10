A FAZENDA: Amizade, treta e romance: confira a trajetória de Tati Zaqui em A Fazenda 14 – Fotos

Fim de jogo para Tati Zaqui! A cantora deixou o elenco de A Fazenda 14 na quarta Roça da temporada com 27,70% dos votos. Ela apostou em uma estratégia arriscada e acabou sendo tombada pelo público. Apesar da escolha equivocada, a peoa teve momentos de muita alegria, participou de tretas, arrumou um namorado e por muito pouco não foi a primeira Fazendeira da temporada! Confira os acontecimentos marcantes da trajetória de Tati no reality rural mais amado do Brasil! Antonio Chahestian/Record TV

Impossível falar da cantora sem citar o “Grupo B”, ela passou a maior parte do jogo ao lado dos aliados, com quem teve embates e momentos de carinho. Logo no começo do reality, Tati se juntou a Kerline, Ingrid, Alex e Ruivinha, o grupinho se intitulava “Clube das Winx”. Com o passar dos dias, mais gente foi chegando… Primeiro Pelé Milflows, depois Shayan e Deborah, e por último Babi e Iran. O clubinho passou a ser grupo B, e a rivalidade com a Deolândia começou Reprodução/Record TV

Durante dinâmica do Rançômetro, Tati não teve medo de expor toda a sua inimizade com Pétala e Vini. Para a surpresa de muitos, a peoa escolheu Ingrid para o posto de “não consigo te defender”, por conta de discussão que as duas tiveram: “Esses dias na sala ela falou que se sente pressionada por mim […] me senti muito magoada, como se eu fosse manipuladora”, explicou a cantora. Alguns dias depois, as duas reataram a amizade a tempo de se despedir antes de Ingrid ser eliminada Reprodução/Record TV

Ao melhor estilo Romeu e Julieta tatuados, Tati e Thomaz surpreenderam o público ao formar o primeiro casal do reality rural. Eles não sabiam, mas o ship “Thomati” fez sucesso nas redes sociais Reprodução/Record TV

Entre idas e vindas, os peões estreitaram a relação e a cantora conseguiu até levar o ator para o grupo B, durante crise na Deolândia. Ambos confidenciaram para os amigos o quanto estavam apaixonadinhos. Como será que fica o romance agora? Reprodução/Record TV

O amor pelos bichinhos ficou nítido em todos os momentos em que Tati chegava perto dos animais, sempre com respeito e cuidado, a peoa ganhou o amor dos “nenenzinhos“, como chamava. Ela chegou a cuidar da vaca, bezerro, touro, cavalo e ovelhas, mas também fez amizade com os porquinhos, lhamas e aves Reprodução/Record TV

Tati protagonizou um momento engraçado ao confundir as ferramentas do trato de Colorado. A cantora precisava achar a escova da crina, mas acabou confundindo o objeto com um pedaço de vassoura e fez Thomaz gargalhar Reprodução/Record TV

Ela também protagonizou uma treta marcante com Tiago. O peão ficou irritado após a cantora citar mensagens que ele mandava de forma privada para as redes sociais dela. Os dois trocaram farpas e o modelo tentou esnobar a peoa perguntando quem era ela, a resposta foi direta: “Eu sou a mina que você manda direct“, falou. Os dois chegaram a brigar novamente depois de alguns dias, dessa vez Thomaz defendeu a amada Reprodução/Record TV

O grupo B traçou uma estratégia arriscada para tentar tirar Vini do reality. O plano era deixar Tati sobrar no Resta Um, para que a peoa vetasse Vini e ganhasse a Prova do Fazendeiro. Os aliados esqueceram a premissa mais importante da Fazenda: fugir da Roça Reprodução/Record TV

Na teoria estava tudo certo com o plano, mas não contavam com a vitória de Bia como Fazendeira. Em uma disputa super acirrada, a dançarina levou a melhor e se tornou a primeira mulher da temporada a conquistar o chapéu. O resultado foi Tati na Roça contra Bárbara e Vini Reprodução/Record TV