A FAZENDA: Babi, Bia e Tati disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (12) – A Fazenda

Eles não estão para brincadeira! A formação de Roça em A Fazenda 14 deixou muitos peões incomodados e insatisfeitos com os votos. A dinâmica colocou Babi Borges, Bia Miranda, Tati Zaqui e Vini Buttel nos temidos banquinhos. Porém, um dos roceiros ainda pode se salvar, caso vença a Prova do Fazendeiro desta quarta (12) e conquiste o tão sonhado chapéu.



Pelé Milflows, vencedor da Prova de Fogo, abriu o Lampião do Poder e leu cada um dos poderes com bastante atenção. Ele optou em ficar com o Poder da Chama Amarela e deu o da Chama Vermelha para Kerline. A influenciadora precisou escolher uma pessoa da Baia que poderia ser votada para a segunda vaga na roça e decidiu tirar a imunização de Deolane.



Quem iniciou a noite de votações foi o Fazendeiro Alex Gallete, que indicou Vini Buttel para ocupar o primeiro banquinho da Roça. O influenciador não gostou nada e decidiu rebater os comentários do oponente.



Os votos do grupo de Deolane se concentraram em Shay. Já o grupo “B” colocou Bia Miranda como alvo e a peoa acabou indo para a segunda vaga. A dançarina decidiu puxar Babi da Baia para a berlinda.



Adriane Galisteu anunciou que o Poder da Chama Amarela, que estava com Pelé Milflows, foi cancelado após o peão ler o papel durante a votação, o que não é permitido.



Por fim, na dinâmica do Resta Um, Tati Zaqui acabou sobrando, por estratégia da amiga Kerline, e foi parar na Roça. A funkeira vetou Vini da Prova do Fazendeiro e vai disputar pelo chapéu ao lado de Babi e Bia nesta quarta-feira (12).



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.