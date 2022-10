A FAZENDA: Babi, Pelé e Pétala disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (26) – A Fazenda 14

A sexta formação de Roça em A Fazenda 14 foi bastante agitada! Isso porque as farpas correram a solta no ao vivo e durante o intervalo. Por fim, a dinâmica colocou Babi, Pelé, Pétala e Vini nos temidos banquinhos. Porém, um dos peões terá a chance de se salvar da berlinda, caso vença a Prova do Fazendeiro nesta quarta (26).



Como dona do Lampião dos Poderes nesta semana, Kerline decidiu ficar com a Chama Preta que lhe garantiu imunidade à votação, e optou por dar a Chama Verde para Pétala Barreiros.



Na sequência, o Fazendeiro Lucas indicou Babi direto para a berlinda, alegando que ela não age conforme suas próprias palavras. Depois disso, a votação teve muitas faíscas e deboche, especialmente entre Vini, Ruivinha, Deolane, Deborah e Kerline.



Mais uma vez, os grupos definiram alvos de votos e somente dois peões receberam indicações, Vini e Deborah. Mas como o Grupo B tem mais integrantes, o cinematografista acabou sendo o mais votado e garantiu o segundo banquinho.



Antes da tradicional puxada da Baia, Pétala abriu o Chama Verde que recebeu de Kerline e descobriu que estava direto na Roça. Como a terceira integrante da berlinda, a peoa deu início ao Resta Um, que acabou deixando Deborah Albuquerque em uma difícil situação.



A atriz teve que escolher entre Ruivinha de Marte e Pelé Milflows para o quarto lugar na Roça, e optou por salvar a digital influencer. Ao ocupar a última vaga da berlinda, o rapper vetou Vini Buttel da disputa da Prova do Fazendeiro e ainda discutiu com Bia Miranda!



Sendo assim, Babi, Pelé e Pétala disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (26). Os dois peões que perderem se juntarão a Vini na temida Roça.



Acompanhe a votação na íntegra:







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.