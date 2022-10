A FAZENDA: Babi, Pétala e Vini formam a sexta Roça em A Fazenda 14 – A Fazenda

Babi, Pétala e Vini formam a sexta Roça de A Fazenda 14 e disputam a preferência do público na votação que acontece no R7.com.



Indicada pelo Fazendeiro Lucas, Babi está no temido banquinho pela segunda vez. O peão justificou seu voto apontando incoerências na postura e nos posicionamentos da atriz dentro da sede.



Já Vini, foi o mais votado entre os peões e somou sete votos do Grupo B. A votação foi acirrada e decidida por um voto de diferença, pois, Ruivinha recebeu seis votos do lado A.



O Lampião do Poder veio com força e mexeu na configuração da Roça desta semana. Kerline, a dona dos poderes, optou por ficar com a Chama Preta, que a imunizou e entregou a Chama Verde para Pétala, mandando a peoa direto para o terceiro banquinho.



A dinâmica do Resta Um, que define o último roceiro, mais uma vez foi dramática, e deixou nas mãos de Deborah a escolha entre Pelé Milflows e Ruivinha de Marte. A pedido do peão, a atriz salvou a amiga e o rapper completou a sexta formação da temporada. Vale ressaltar que Pelé Milflows optou por vetar Vini da disputa pelo Chapéu de Fazendeiro.



A Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (26), exigiu pontaria e agilidade dos competidores, e foi dividida em duas etapas. Primeiro, os peões viraram uma espécie de garra humana em uma máquina e precisaram coletar a maior quantidade de bolas dos mais variados esportes.



Cada item possuia uma pontuação diferente, e tiveram que ser arremessados em cestos na segunda parte da prova. Assim, quem somasse mais pontos virava o mandachuva do cercado.









Depois de uma disputa acirrada com Pétala, Pelé Milflows levou a melhor após dar um show precisão e pontaria, o que rendeu a fuga da Roça e o chapéu mais desejado do reality rural!



