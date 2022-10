A FAZENDA: Bárbara Borges, Tati Zaqui e Vini Buttel  formam a quarta Roça em A Fazenda 14 – A Fazenda

A quarta Roça da temporada está formada e Bárbara Borges, Tati Zaqui e Vini Buttel disputam a preferência do público na votação aberta no R7.com. Os peões que desejam continuar em A Fazenda 14 foram parar na berlinda depois de uma clara e estratégica movimentação dos grupos da sede.



O Fazendeiro Alex Gallete indicou Vini Buttel direto para a Roça. E daí em diante o clima tenso tomou conta da votação. Pelé Milflows era o portador da Lampião do Poder e deu a Chama Vermelha para Kerline, que pôde liberar uma das peoas da Baia para ser votada. A escolhida pela designer de moda foi Deolane Bezerra, mas isso não afetou os rumos da votação.



Shay e Bia foram os únicos a receberem votos, mas a neta de Gretchen foi a mais indicada e garantiu a segunda vaga. A peoa puxou Babi da Baia direto para a Roça e Tati Zaqui sobrou no Resta Um, vetando Vini da disputa pela coroa caipira.



A Prova do Fazendeiro que aconteceu nesta quarta-feira (12), exigiu dos peões muita rapidez e pontaria! O trio precisava acertar bolas na cama elástica e pegá-las sem deixar que caíssem no chão, os acertos garantiam pneus extras.



Na segunda etapa, os objetos deveriam ser arremessados de uma estrutura para os pinos numerados que estavam no chão. Quem somasse mais pontos ficava com o chapéu de Fazendeira. Bia chegou na segunda etapa com três pneus, Tati e Babi com dois.







Resultado











A disputa foi marcada por emoção, com Tati e Bia disputando ponto a ponto. Mas, Bia Miranda levou a melhor no desafio e voltou para a sede com o chapéu na cabeça e livre da Roça!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.