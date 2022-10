A FAZENDA: Bia Miranda é a primeira mulher a vencer a Prova do Fazendeiro – Fotos

Babi, Bia e Tati precisaram de muita concentração e pontaria na Prova do Fazendeiro, que foi ao ar na última quarta (12) ao vivo em A Fazenda 14 . Isso porque as peoas tiveram que testar reflexo e estratégia em um desafio que valia a tão sonhada coroa caipira. Pela primeira vez nesta edição, quem ocupou o posto mais importante de ItapeceLondon foi uma mulher. Confira como foi vitória de Bia Miranda!

Na primeira etapa, as peoas tiveram a oportunidade de ganhar pneus extras que poderiam garantir a vitória delas para a segunda fase

As peoas precisavam arremessar as bolas em uma cama elástica e pegá-las antes que caísse. Cada bola valia um pneu extra para a etapa seguinte. Babi e Tati conseguiram apenas dois e Bia garantiu três

Na segunda fase, as roceiras precisaram jogar os pneus do alto e encaixar nos pinos (com diferentes valores) para pontuarem. Quem acertasse mais, ganhava o tão cobiçado chapéu

Reprodução/Record TV