A FAZENDA: Carinho e lealdade: confira 7 amizades que surgiram em A Fazenda 14 – Fotos

É difícil um peão chegar até a grande final sem cultivar amizades, e o confinamento ajuda a estreitar ainda mais os laços. Para provar que nem só de tretas vivem os peões de A Fazenda 14, no cotidiano da sede as amizades são o porto seguro da galera! Do momento divertido ao compartilhamento de ranços e desabafos: veja sete amizades que surgiram no reality rural Reprodução/Record TV

As peoas já se conheciam fora do reality, mas a amizade vingou para valer dentro da sede. Muito conectadas, Deolane já chegou a dizer que sua única estratégia no jogo é proteger Pétala. As amigas se defendem em tretas e compram a briga uma da outra. Vale lembrar que a primeira de muitas discussões entre a doutora e Deborah, teve o nome de Pétala como estopim. Na ocasião, a atriz contou a Moranguinho que sabia informações confidenciais de empresária que chocariam a imprensa se fossem reveladas. Deolane defendeu a amiga e pegou ranço de Deborah Reprodução/Instagram

Apesar de terem sido separadas pela eliminação de Ingrid, a peoa e Ruivinha formaram forte aliança dentro do jogo. Cheias de momentos divertidos, as amigas gostavam de criar músicas sobre os outros peões. Quando a influenciadora foi eliminada, Ruivinha teve uma crise de choro, mas uniu forças para defender a parceira das críticas de Thomaz, que comemorava a saída da peoa: “Tu que é ridículo! Não fala assim da minha amiga, idiota”, disparou a cantora. Durante o programa Hora do Faro, Ingrid disse que Ruivinha foi uma grande amiga e “zero defeitos” Reprodução/Record TV

A amizade entre Deborah e Shayan nasceu em um momento difícil para ambos no jogo. Os dois se sentiram atacados por Deolane, se aproximaram e perceberam que tinham muito em comum. Nas várias brigas de Shayan com algum peão, Deborah sempre está de prontidão ao lado do amigo. A peoa discutiu com Lucas quando o ator chamou o iraniano de machista. Na maior parte do tempo, os amigos se reúnem na Casa da Árvore para fofocar e desabafar Reprodução/Record TV

André e Iran se aproximaram no início do programa por já se conhecerem há 20 anos, mas a amizade aflorou de verdade dentro do reality. Ambos tentaram por bom tempo se manterem neutros no jogo. Atualmente, os dois se firmaram em grupos diferentes no reality, porém a amizade permanece. Prova disso é que Iran deu o Poder do Lampião para André nas duas vezes em que venceu a atividade Reprodução/Record TV

Bia e Tiago formaram uma dupla divertida no programa, tanto que durante dinâmica da Hora do Faro, a peoa presenteou o amigo com o adjetivo “engraçado”. Ainda que a parceria entre eles seja bastante focada em momentos felizes, Bia ficou muito preocupada durante atendimento médico de Tiago no pós-festa, e chegou a se emocionar ao ver o peão de volta a sede. Eles não são de se abraçar, mas sempre ficam muito felizes quando o outro triunfa. Quando Bia escapou da Roça e ganhou o chapéu, Tiago jogou a Fazendeira nos ombros e saiu pulando pela sede Reprodução/Record TV

Babi e Pelé Milflows tiveram simpatia um pelo outro desde o primeiro dia de confinamento. A amizade se estreitou de fato durante o trato da vaca, que fizeram juntos. A atriz se manteve ao lado do amigo durante as supertretas entre ele, Lucas, Deolane e Bia. Por falar briga, os dois compartilham os mesmos ranços do Grupo A, Babi sempre procura o rapper quando precisa desabafar, como fez após treta da Baia com Bia e Pétala Reprodução/Record TV