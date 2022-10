A FAZENDA: Curtição, desabafo e paródia: confira o que rolou na festa New Orleans em A Fazenda – Fotos

Como de costume, os peões de A Fazenda 14 fecharam a semana com uma festa para extravasar, colocar as estratégias em dia e dançar muito! Desta vez, a comemoração que vai ao ar neste sábado (29) teve como tema New Orleans. Enquanto o clima leve e descontraído dominou o Grupo B, os integrantes da Deolândia aproveitaram para conversar sobre ranços e especulação sobre a Roça. Confira! Reprodução/Record TV

No início da festa, Lucas especulou sobre a possibilidade

de cair na próxima Roça, mas não conseguiu muita informação. Ele e Iran analisaram a possibilidade de trocarem votos, apesar de se darem bem dentro do jogo. Em seguida, o peão não foi mais visto entre os moradores da sede que curtiam a noite Reprodução/Record TV

O restante do Grupo A também encerrou a celebração cedo, mas antes discutiram sobre Babi, Deborah e os demais adversários. Durante

conversa com aliados, Deolane teceu críticas a Deborah e apontou falta

de atitude de Babi. “Só fala e não faz nada”, apontou. Ela ainda se referiu a peoa como “chata”. O amigo da atriz, André, estava ao lado e não

questionou os comentários Reprodução/Record TV

Deolane aproveitou para falar sobre jogo e a convivência difícil com os rivais no reality. A peoa desabafou sobre o Grupo B: “Cansa, é muita hipocrisia”. Reprodução/Record TV

Enquanto isso, os integrantes do Grupo B dançavam muito, faziam passinhos e paródias, que tinham como tema a saída de Vini e as próximas eliminações Reprodução/Record TV

Sozinhos na pista de dança, eles representaram muito ao som de Seven Nation Army, da banda White Stripes Reprodução/Record TV

André interagiu bastante com Iran e Pelé. Os três riram sobre a possibilidade de troca de grupo. Em tom de brincadeira, a situação ganhou até música Reprodução/Record TV

Pausa para momentos sérios. Apesar de aproveitarem bastante a festa, os integrantes do Grupo B também tiraram um momento para falar sobre jogo. Em uma conversa com Ruivinha, Kerline disse que a volta da Babi trouxe muitas respostas do público. Já Ruivinha desabafou com a amiga e confessou que não se considera tão forte emocionalmente para brigas constantes Reprodução/Record TV