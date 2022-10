A FAZENDA: Dancinha, pedido de desculpas e choro: veja como foi a Festa Roller em A Fazenda 14 – Fotos

Após uma semana turbulenta, os peões de A Fazenda 14 finalmente puderam relaxar na festa Roller Disco! Na comemoração que vai ao ar no programa deste sábado (22) rolou de tudo: passinho, discussão, pedido de desculpas e choro; confira! Reprodução/Record TV

O clima nostálgico invadiu a sede e os peões ficaram encantados com a decoração da festa Roller Disco! Tinha pinball, globo espelhado e até cubo mágico! Logo no começo, o Grupo B já dominou a pista de dança e mandou bem nas coreografias! Pura diversão Reprodução/Record TV

André e Pelé Milflows passaram um bom tempo conversando sobre os aliados que fizeram no reality. O rapper disse que se sente muito bem no Grupo B, o que não acontece quando está perto dos integrantes da Deolândia. Já o cantor teceu críticas ao acolhimento de Thomaz pelo time de Pelé e disse que Alex, Deborah e Kerline estão “contaminados” no jogo Reprodução/Record TV

A divisão de grupos ficou bem clara na festa, enquanto aliados do B dançavam na pista, a Deolândia permanecia perto dos jogos conversando e faziam questão de interagir somente entre a “panelinha”. Moranguinho chegou a dizer: “O Brasil está vendo que quando a gente conversa, a gente é justo e tem uma coerência de raciocínio. Ser explosivo não quer dizer que a gente é errado e injusto. Mas eles não, se fazem de vítima e são injustos”, disse. Os amigos também falaram que Iran e Pelé são os únicos peões que poderiam ser incluídos futuramente no Grupo A Reprodução/Record TV

Também teve choro! Kerline desabafou com Deborah e admitiu estar com “muito ódio no coração“. A peoa lembrou da expulsão de Shayan no dia anterior e caiu em lágrimas Reprodução/Record TV

Iran conversou com Vini para explicar ao influenciador que mesmo trocando votos, eles poderiam continuar se falando normalmente. Mas o bate-papo virou bate-boca, o ator interrompeu Vini diversas vezes e o peão se estressou: “Só você quer falar, é um monólogo. Aí não vale“. Reprodução/Record TV

Depois de mandar alguns drinks para dentro, Iran colocou tudo o que estava sentindo para fora, e resolveu pedir desculpas para a Bia: “Eu nunca quis te ofender“, disse o ator enquanto ouvia a dançarina contar sobre sua história. Reprodução/Record TV