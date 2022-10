A FAZENDA: De bicampeão na Prova do Fazendeiro a expulsão; veja o que foi assunto na semana de A Fazenda 14 – Fotos

Tretas, segundo reinado com a coroa caipira e até expulsão! A semana em A Fazenda 14 foi cheia de emoções! A Prova de Fogo surpreendeu a todos, principalmente aos jogadores, com a vitória de André! O Grupo B conseguiu colocar Deolane na Roça e Lucas está como Fazendeiro pela segunda vez, tendo disputado uma prova que foi uma caixinha de surpresas! Ao final da Roça, Shayan e Tiago entraram em conflito, causando, como consequência, a expulsão de ambos. Confira os momentos mais marcantes da semana Reprodução/Record TV

A semana em A Fazenda 14 começou com a vitória de André na Prova de Fogo! André, Alex, Lucas e Thomaz estiveram bem perto de mudar os rumos do jogo na disputa pelo Poder do Lampião em um missão de acabar com as pragas do celeiro. Mas, o cantor foi mais rápido e levou a melhor na dinâmica! Reprodução/Record TV

No dia da formação de Roça, Deolane, Lucas, Shayan e Thomaz sentaram nos banquinhos da berlinda. Shay foi indicado pela Fazendeira Bia, Deolane foi escolhida por votos dos peões e Thomaz indicado pela advogada, que recebeu a Chama Verde e pode definir o terceiro roceiro entre os moradores da Baia. Já Lucas ocupou a última vaga pelo Resta Um Reprodução/Record TV

Pelo Poder da Chama Preta, André pode definir quem ficaria de fora da disputa pela coroa caipira. O peão vetou Thomaz. Assim, disputaram a Prova do Fazendeiro: Deolane, Lucas e Shay. O desafio da semana consistia em um jogo de perguntas e respostas Reprodução/Record TV

A dinâmica contou com a participação dos peões da sede, que

tiveram um papel importante ao longo da prova, ao responder questões. Iran, Ruivinha e Bia foram os peões mais escolhidos pelos competidores. Com estratégia e uma dose de sorte, Lucas ganhou a Prova do Fazendeiro, conquistando o chapéu caipira! O novo Fazendeiro se livrou da Roça e tem imunidade para a próxima formação Reprodução/Record TV

No dia da delegação de tarefas aos peões, Lucas agiu de maneira debochada com Ruivinha, fazendo com que a peoa se sentisse humilhada. A situação repercutiu bastante entro o Grupo B Reprodução/Record TV



Quinta foi dia de eliminação! Thomaz foi eliminado com 17,31% dos votos. Shay foi o primeiro a retornar para a sede e, em seguida, Deolane. Durante a entrada da peoa, Tiago e Shay começam uma briga, o que acarretou na expulsão dos dois na madrugada de sexta (21) Reprodução/Record TV



Os aliados dos peões ficaram bastante abalados com a saída do reality. Deborah chorou muito ao ser anunciada a expulsão de Shay. Deolane, amiga de Tiago, disse estar “destruída” Reprodução/Record TV

A festa Roller Disco marcou a noite de sexta-feira (21) com muitas dancinhas, choro e várias conversas! A divisão de grupos ficou ainda mais clara, e enquanto o time B aproveitava a pista de dança, a Deolândia especulava sobre jogo e próximos passos Reprodução/Record TV