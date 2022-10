A FAZENDA: De quem é a culpa? Entenda como foi a treta após a “punição do pãozinho”  – A Fazenda

Faíscas voltaram a se espalhar pelo feno de Itapecelondon em A Fazenda 14! A treta que ficou conhecida como “punição do pãozinho” começou na quarta-feira (19), ainda nas primeiras horas do dia, quando alguns peões não atenderam a um sinal sonoro e descumpriram uma das regras do programa.



Como consequência, os moradores da sede levaram mais uma punição e como castigo ficarão 48 horas sem pão.







Os causadores da penalidade não foram identificados logo de cara, pois os peões ficaram sem entender se foram Alex e Kerline que não atenderam ao sinal para o trato da vaca ou se foram Lucas e Tiago, que estão na Baia e não respeitaram o toque para eles.

De qualquer forma, o clima já pesou. Foi aquele “empurra-empurra” da culpa e Tiago ficou muito indignado quando Kerline deu a entender que ele e o amigo Lucas é que eram os responsáveis pelo castigo.



Acontece que o atrito não parou por aí e ao longo do dia envolveu mais peões. Durante a tarde, Lucas ouviu Kerline dizer a seus amigos que a punição havia ocorrido porque os integrantes da Baia não subiram para a sede na hora correta. O peão então entrou na conversa e já foi logo se defendendo: “A punição não foi nossa, não, viu?”. Foi o que bastou para a confusão se instalar.

Deolane, Bia e Moranguinho se juntaram a Lucas e Tiago para defender os peões e atacar Kerline.











A peoa, por sua vez, não se fez de rogada. Rebateu todas as críticas e apelou para o Manual de Sobrevivência na Roça, lendo em voz alta um trecho que endossaria sua tese de que os peões do Grupo A é que foram os culpados.

Mas Deolane logo rebateu a influenciadora. “Tá faltando interpretação de texto, hein, meu amor?”, ironizou a advogada.

Ninguém chegou a um consenso de quem seria a culpa, cada um defendeu seu grupo e aliados. Depois de tantas punições e brigas, os ânimos ficaram à flor da pele e o fogo no feno parece não ter fim!



