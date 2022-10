Durante a formação da Roça desta noite (18), Deolane foi a participante mais votada pela sede, com 9 votos, ocupando assim o segundo banquinho da berlinda desta semana, ao lado de Shay. Assista a todas as trocas de farpas e discussões que fizeram parte da quinta votação da temporada do reality rural!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.