A FAZENDA: Deolane, Lucas e Shay disputam a Prova do Fazendeiro desta quarta (19) – A Fazenda 14

Nada como uma noite turbulenta na formação de Roça para agitar os ânimos dos peões! Assim como nas últimas semanas, a quinta votação para a berlinda colocou muito fogo no feno em A Fazenda 14. A dinâmica fez Deolane, Lucas, Shay e Thomaz sentarem nos temidos banquinhos. Porém, ainda há salvação para o roceiro que conseguir vencer a Prova do Fazendeiro desta quarta (19).



O vencedor da Prova de Fogo, André Marinho, escolheu ficar com a Chama Preta do Lampião do Poder e presenteou Deolane com a Chama Verde.



Escolhido pela Fazendeira Bia Miranda, Shay garantiu a primeira vaga na formação de Roça. O iraniano aproveitou o momento para rebater as acusações feitas contra ele pelo Grupo A e o clima pesou na votação!



Em seguida, os peões começaram a votar, e mais uma vez, somente dois participantes receberam indicações: Ruivinha de Marte e Deolane. A advogada recebeu mais votos e ocupou a segunda vaga na Roça.



Deolane abriu a Chama Verde e pode escolher o terceiro roceiro entre os moradores da Baia nesta semana. Ela optou por Thomaz Costa, que após sentar no banquinho deu início ao Resta Um. A última vaga foi ocupada por Lucas Santos, que sobrou na dinâmica, depois que Tiago optou por salvar Vini.



Por fim, Shay foi vetado da Prova do Fazendeiro por escolha de Lucas. Mas, as coisas mudaram com a Chama Preta, que deu a André o poder de definir quem ficaria de fora da disputa pela coroa caipira. O peão vetou Thomaz Costa e concluiu a noite agitada!



Nesta quarta-feira (19), Deolane, Lucas e Shay se enfrentam na disputa para conquistar a coroa caipira.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.