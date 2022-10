A FAZENDA: Deolane, Shayan e Thomaz Costa formam a quinta Roça em a Fazenda 14 – A Fazenda

Deolane, Shayan e Thomaz Costa formam a quinta Roça da temporada do reality rural e disputam a permanencia no jogo e o voto popular através de votação aberta em R7.com.



A Fazendeira da semana, Bia Miranda, indicou Shayan direto para a Roça, como resposta aos recentes embates entre o peão e seu grupo dentro da sede. Com isso, Peão que garantiu sua segunda participação nos banquinhos da berlinda.



Ruivinha recebeu todos os setes (7) votos do grupo a, mas o saldo não foi suficiente para bater os nove (9) votos de Deolane recebido pelo time adversário, marcando a estréia da peoa na composição.



A advogada contou com o Poder da Chama Verde que recebeu de André e pode escolher o morador da baia que iria ocupar a terceira vaga da disputa, optando por Thomaz, seu ex-aliado no jogo e atual desafeto.



Já Lucas, sobrou durante a dinâmica do Resta Um, onde Tiago preferiu livrar Vini, justificando a participação recente e a volta do amigo da última Roça.



Na Prova do Fazendeiro que aconteceu nesta quarta-feira (19), os peões precisavam acertar as respostas de um quiz, com temas sobre ciência, matemática, artes, viagens e variedades, para chegarem até o destino final do tabuleiro e conquistarem a coroa caipira.





Resultado







E nisso Lucas mostou muita habilidade e conseguiu escapar da Roça, conquistando o chapéu e garantindo mais uma semana de estadia na sede.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.