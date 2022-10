A FAZENDA: Emoção do começo ao fim: veja como foi a vitória de Pelé na Prova do Fazendeiro – Fotos

Babi, Pelé e Pétala disputaram a coroa caipira na Prova do Fazendeiro, exibida ao vivo na quarta (26). Em um desafio com emoção garantida do começo ao fim, Pelé demonstrou boa pontaria e agora vai desfrutar do posto de Fazendeiro da semana em A Fazenda 14; confira como foi a vitória do rapper! Antonio Chahestian/ Record TV

Antes de dar start ao desafio, Galisteu conversou com os competidores ainda na sede e tentou descobrir as expectativas do trio para a disputa.

Em seguida, eles desceram para o campo de provas, onde ficaram sabendo

como seria a atividade que deveriam cumprir em busca do título de

Fazendeiro ou Fazendeira Reprodução/Record TV

Na primeira parte da Prova do Fazendeiro, Babi, Pelé e Pétala tiveram que ficar suspensos por um suporte e, acima de uma piscina de bolinhas, onde estavam escondidas bolas de tênis, vôlei, futebol, basquete e futebol americano, que tinham pontuações diferentes. Quanto mais bolas, maior a chance de pontuar na segunda fase da prova Reprodução/Record TV

Após o tempo esgotado, os jogadores verificaram quais bolas haviam conseguido capturar e quantas de cada modalidade. Babi foi a que menos conseguiu recolher os alvos Reprodução/Record TV

Na segunda parte do desafio, os peões deveriam usar as bolas capturadas para tentar acertar na cesta Reprodução/Record TV

Com uma quantidade menor de bolas e também menos acertos na cesta, Babi foi a primeira entre os três a ser desclassificada da competição. A disputa seguiu acirrada entre Pelé e Pétala. Na reta final, o rapper conseguiu encestar o maior número de bolas que valiam mais pontos Reprodução/Record TV

O peão conquistou o título de Fazendeiro da semana e, além de se livrar do banquinho, é o dono da coroa caipira! Babi, Pétala e Vini formam a sexta Roça do jogo Reprodução/Record TV