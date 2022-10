A FAZENDA: Fazendrama: veja as melhores tretas que já rolaram na votação – Fotos

Como diria Adriane Galisteu, “Fazendrama: entre o feno e a fama”! E o que não falta em A Fazenda 14 é fogo no feno, principalmente na hora da formação da Roça. Com direito a gritaria e confusão, os peões não poupam as palavras e não fogem do embate durante a votação. Confira as tretas que já rolaram! Reprodução / Record TV

Por falar em drama, Pétala Barreiros continua achando que a atriz Bárbara Borges está encenando no reality rural. E claro, que isso foi motivo para uma treta durante a votação. A digital influencer disparou: “Você tem que se decidir se está atuando ou vivendo”. Reprodução / Record TV

Também não falta deboche e troca de votos entre os peões! Tiago Ramos devolveu um o voto que recebeu de Kerline e disse: “Ela está forçando muito a barra”. A peoa que já esperava a indicação, não deixou de rebater. “Hipocrisia comigo não”, afirmou. Reprodução / Record TV

Entre o feno e a fama está a relação de Deolane e Deborah! As grande rivais da temporada discutem em diferentes ocasiões, inclusive na votação. A atriz votou na advogada e justificou que está sendo perseguida e ameaçada por ela. Ao tentar se defender, Deolane foi interrompida por Deborah que disse: “Conheçam a verdadeira doutora Deolane, ela é má”. Reprodução / Record TV

Vini Buttel não perdeu a chance de arrumar confusão com dois peões durante a votação e por fim indicar uma terceira pessoa! Ele teve um forte atrito com Alex e Deborah. Para a atriz ele disse: “Você é uma braço curto que não faz nada”. Já para Alex disparou: “Você é um leãozinho bravo quando quer, uma gazela quando precisa e uma hiena carniceira que fica cochichando”. Mas por fim, votou em Kerline Reprodução / Record TV

A Fazendrama não para! Pétala e Shay tiveram uma grande briga durante a votação, depois da peoa justificar o voto nele citando coisas de fora do reality rural. Revoltado, o Iraniano não concordou com a explicação usada e contestou a empresária sobre a fundamentação do argumento Reprodução / Record TV

Bia Miranda também gerou entretenimento para a família brasileira ao votar em Kerline e discutir com a peoa. Ela criticou uma fala da influenciadora e completou dizendo que a designer de moda estava com medo de ser a primeira eliminada outra vez. Puro deboche! Reprodução / Record TV

Deborah e Pétala também tretaram durante a formação da Roça, e o motivo foi a justificativa dada pela digital influencer ao votar na atriz. Pétala elencou diversas situações que a incomodaram na peoa e chegou a citar um vídeo em que Deborah publicou anos atrás. A atriz não aceitou as críticas e rebateu: “Acho a Pétala dissimulada”. Reprodução / Record TV

Shay e Tiago também discutiram na hora de colocaram alguns peões na berlinda! O bate-boca entre eles aconteceu na hora em que o iraniano justificou seu voto no jogador de futebol e citou as punições causadas por ele. Mas, o caldo entornou de vez quando as punições de Shay foram citadas por Tiago Reprodução / Record TV

O embate entre Alex e Vini parece que só vai acabar quando um deles deixar o jogo. Antagônicos na disputa, eles tretaram durante a formação da Roça que colocou o ator na berlinda, e ainda acabou rendendo a ele o chapéu de Fazendeiro. Vini era o portador na coroa caipira até então, e indicou Alex alegando que o peão tenta inverter a realidade das falas dele. Alex rebateu as justificativas e fez outras acusações Reprodução / Record TV