A FAZENDA: Festival do caos e punições: relembre momentos icônicos da semana em A Fazenda – Fotos

A semana rendeu, não faltou fogo no feno e gritaria em A Fazenda 14! Teve supertretas, tumulto na comemoração do novo Fazendeiro, muitas punições, DR, festa animada e muito mais! Confira tudo o que rolou na sede! Reprodução/Record TV

Como já é de costume, a semana começou com Prova de Fogo! Logo na formação das duplas, uma surpresa: a produção trocou o significado das bolinhas e agitou os ânimos da sede. Iran, Kerline e Pétala carimbaram o passaporte para a prova e escolheram Thomaz, Tiago e Ruivinha como respectivos ajudantes. No desafio, que testou a atenção e a habilidade das duplas, Iran foi o grande vencedor e recebeu o Poder do Lampião pela segunda vez! Reprodução/Record TV

No mesmo dia, os peões participaram de uma dinâmica em grupos de jogo da memória. A sede foi dividida em grupo A e B, o Fazendeiro Vini ficou como juiz. Na ocasião, André, Iran e Rosiane levaram a melhor e ganharam um jantar árabe com direito a convidar três participantes do time que perdeu, os escolhidos foram Bia, Babi e Shayan. O Fazendeiro também participou do prêmio Reprodução/Record TV

Na terça-feira (4), o cardápio do café da manhã foi pão com ódio. Ao alfinetar Shayan por lavar uma xícara de forma errada, Lucas desencadeou uma série de brigas na sede, começando por um embate entre ele e o iraniano. Os dois se xingaram e Shay ficou revoltado por xingamentos do ator. Tomando partido de Shayan, Pelé deu start a uma supertreta com Lucas, acordando a sede inteira. O rapper também discutiu na sequência com Deolane e Bia Reprodução/Record TV

E é claro que a grande rivalidade da temporada não ficaria de fora das discussões da manhã, Deborah defendeu Shayan e Pelé, enquanto a doutora tomava partido de Lucas. As duas chegaram a se enfrentar cara a cara e tiveram que ser separadas pelo Fazendeiro Vini! Para quem achava que cinco tretas já eram o suficiente, Babi também teve seu embate com a advogada: “Eu não tenho medo de você”, disse para Deolane em meio a gritaria. Reprodução/Record TV

Para temperar ainda mais o caos que se instaurou na sede, é claro que não faltaram punições. Shayan ficou tão bravo com os xingamentos de Lucas que tirou o microfone de propósito e infringiu as regras e por conta disso a sede ficou três dias sem ovos. Logo em seguida, Bia e Pétala lavaram os cabelos na pia da sede, mas como estavam na Baia também levaram punição. Não parou por aí, o trio ainda foi responsável por mais duas infrações, e durante a manhã de quarta-feira (5), Iran levou a quinta punição, contabilizando cinco em menos de 24 horas Reprodução/Record TV

Também houve discussão entre Deolane e Thomaz, por conta do peão ser acusado por Alex de ser leva e traz, e desencadear desconfiança entre os aliados: “Você é falso”, disparou a peoa. E mais crises atravessaram a Deolândia, com faíscas entre a advogada e Bia, além de alfinetadas de Vini em Lucas Reprodução/Record TV

A formação da Roça foi tensa! O Fazendeiro Vini indicou Alex, Tiago foi o mais votado pela casa, Deborah sentou no banquinho por indicação de André — que recebeu um dos poderes do Lampião, e Rosi sobrou novamente no Resta Um Reprodução/Record TV

Deborah foi vetada da Prova do Fazendeiro por Rosi. O trio restante participou de atividade de agilidade em um lago artificial com patinhos. Alex foi o mais rápido da noite e levou o chapéu! A comemoração do grupo acabou gerando confusão na sede Reprodução/Record TV

Thomaz e Tiago discutiram após o modelo voltar nervoso da prova e trombar com Tati Reprodução/Record TV

No dia seguinte, Rosiane Pinheiro foi a terceira eliminada da temporada, com 21,28% dos votos. Ela perdeu a preferência do público para Deborah e Tiago. Após volta da Roça, um novo embate entre Deborah e Deolane movimentou a sede. A advogada foi tirar satisfações com a atriz por causa de Pétala, que cogitou desistir do programa Reprodução/Record TV

A semana ainda teve uma balada com temática industrial que animou a sede! Os peões receberam figurinos maravilhosos para curtir a noite embalada por músicas brasileiras e mix eletrônicos. Bia dançou Conga, Conga, Conga; Thomaz e Tati tiveram nova DR e Moranguinho se emocionou ao ouvir a canção do marido Reprodução/Record TV