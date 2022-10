A FAZENDA: Grupo A em crise? Moranguinho critica Vini e fica chateada com Deolane – A Fazenda

Não está fácil para Moranguinho em A Fazenda 14. As opiniões e atitudes da peoa têm sido questionadas pelos próprios aliados do Grupo A. Nos últimos dias, a dançarina teve um momento de desconforto com Vini, recebeu questionamentos de Deolane e foi criticada por Pétala e Bia. Será que esse é o começo de um racha na Deolândia?



Durante uma conversa tranquila na sala, Moranguinho resolveu expor o que pensava sobre a briga que gerou a expulsão de dois peões do reality rural: “O que ele fez, nem se compara com o que a gente já fez. Ele não causou nada demais, não. Por isso não entendi a reação do Vini”, soltou. O aliado não gostou da opinião e rebateu: “Você nunca vai entender, causar e não causar é relativo”, disse.



Deu para perceber que Vini se sentiu incomodado, e continuou: “Você se alterou por diversas coisas que eu não me alteraria”, pontuou. O peão disse que a dançarina estava querendo colocar uma culpa que não cabia a ele. Moranguinho se defendeu, mas o climão já tinha se instalado.



E parece que a peoa não está sendo bem vista por Deolane também. Após dinâmica entre os peões, que será exibida no programa desta segunda-feira (24), a advogada achou que Moranguinho “sabonetou” nas respostas e tentou limpar sua imagem com o Grupo B. A dançarina ficou muito chateada com a amiga e dasabafou com Lucas e André na Casa da Árvore.



A peoa questionou se o Fazendeiro achava que ela tinha sabonetado na atividade, e ele foi sincero: “O que transpareceu é que você tentou se justificar [para Babi e Ruivinha]”, citou.

Moranguinho entendeu o lado de Lucas, mas continuou aborrecida: “Parece que eu traí, que fiz algo errado”, disse em relação a atitude de Deolane. Os peões tentaram colocar panos quentes na situação, falando que é normal ocorrerem discussões entre o grupo.



No dia seguinte, Bia e Pétala comentaram a atitude de Moranguinho na dinâmica: “Eu também tive medo da Roça, mas nem por isso fui lá me justificar com o pessoal. E eu voltei Fazendeira”, disse Bia. A empresária falou que Deolane ficou “grilada com a Morango sabonetando.”



O clima durante a segunda-feira continua estranho. Como será que fica a situação de Moranguinho com os aliados?



