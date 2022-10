A FAZENDA: Lampião e prêmio em dinheiro acirram a disputa na Prova de Fogo desta segunda (31) – A Fazenda 14

Nesta segunda-feira (31), a partir das 22h45, A Fazenda começa com mais uma Prova de Fogo que promete influenciar os rumos do jogo desta semana. Em um desafio de agilidade que será disputado em duplas, os peões devem ajudar as galinhas a encontrarem seus ovos perdidos pelo estúdio. Mas, para atingirem tal objetivo, eles precisam encontrar os ovos perdidos em uma piscina cheia de isopor.



Em seguida, a missão é transportá-los por uma trave de equilíbrio. Os peões finalizam a prova ao devolverem os ovos aos ninhos das galinhas, de acordo com o gabarito. A dupla que fizer o menor tempo conquista o lampião e ainda R$ 10 mil. Por consenso, o par vencedor deve decidir quem fica com os poderes do lampião e quem fica com o dinheiro.



Mas a noite ainda reserva uma outra atividade que tem tudo para gerar discórdia entre os peões. Os participantes devem apontar quais dos seus colegas de confinamento já estão com o jogo marcado, ou melhor, com a carta marcada, que serão representadas pela “Carta Rei” (o peão que tem o rei na barriga); “Carta Coringa” (o peão oportunista) e a “Carta Fora Do Baralho”(o peão que não conta no jogo).



O competidor mais indicado como “Carta Coringa” ganha um prêmio de R$ 10 mil.

A Fazenda é apresentada por Adriane Galisteu e vai ao ar todos os dias na tela da Record TV, com direção de núcleo de Rodrigo Carelli.