A FAZENDA: Peões articulam votos e estratégias para fugir da Roça em A Fazenda 14 – A Fazenda 14

Com a nova formação da Roça se aproximando, a peaozada já começa a se movimentar para alinhar votos com seus aliados. Dividida em grupos “A” e “B”, a sede tenta fugir do temido banquinho.



Durante tarde no Rancho, o Fazendeiro Alex manteve a promessa de colocar Vini na Roça para Babi, Kerline e Tati. Eles aproveitaram para conversar sobre votos e traçar estratégias. Para o grupo, Bia e Pétala estão na mira.

Babi abriu o seu jogo para os companheiros e afirmou que acredita que eles precisam desarticular o “grupo A” e enfraquecer primeiro alguns outros oponentes antes de colocar Deolane na Roça. Os amigos concordaram.











Já em uma conversa entre Ruivinha, Pelé e Shay, o peão iraniano afirmou que o importante é o “Grupo B “ se proteger até o final do reality rural e alinharem seus votos por estratégia.



Deborah Albuquerque, que já esteve em três Roças consecutivas, disse a Shay e Kerline que não se importaria de ir novamente para a berlinda se tivesse a oportunidade de batalhar pelo chapéu mais desejado do reality rural. “Quero muito ser Fazendeira”, afirmou a peoa.

Mas, seu grupo não concorda muito com o fato de ela se colocar nesse risco nesse momento, mas cogitam, sim, deixar de salvar algum dos amigos no Resta Um para ele ter a chance de voltar Fazendeiro. Para tal missão, pensam em Tati ou Kerline, mas ainda não se decidiram. Pode ser uma manobra arriscada!







Já o grupo A está se articulando para tentar mandar Bárbara para a Roça. Deolane Bezerra afirmou em diversos momentos que tem o desejo de colocar a atriz para sentar no banquinho. Porém, todos sabem que não podem contar com o voto e apoio de André nessa jogada.



