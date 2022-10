A FAZENDA: Peões discutem estratégias para a próxima formação de Roça – A Fazenda 14

Depois de uma eliminação, começa a especulação! Nenhuma semana é diferente! Após a saída da Tati, os planos e estratégias já estão rolando em A Fazenda 14 para a próxima formação de Roça.



Já na noite de sexta (14), Lucas conversava com André e Moranguinho e apontou a suspeita de que ele ou Pétala serão alvos dos adversários. O peão aproveitou a oportunidade para elaborar a puxada da Baia e do veto da Prova do Fazendeiro, caso ele sente no banquinho.



E o assunto estava pipocando pela sede entre os dois grupos! Na madrugada de sábado (15), Kerline e Thomaz conversaram sobre as possibilidades sobre quem pode ocupar os banquinhos. Montando uma estratégia, os dois cogitam votar em Deolane.



Mas, apesar da conversa da madrugada, na tarde do mesmo dia, Thomaz abriu o jogo com os amigos do Grupo B. Ele já havia conversado com Kerline sobre o turbilhão de sentimentos e sensações que está vivendo dentro do jogo e a vontade de ir para a Roça.



Ele reforçou o desejo para o restante dos aliados, que estavam na Casa da Árvore traçando os planos para a formação. O peão pediu para ser colocado no banquinho e assumiu que quer deixar o reality rural. Seus amigos não reagiram bem, inclusive, pela própria estratégia do grupo.







Eles tentaram convencer Thomaz de que o plano de se colocar na Roça não era bom, mas o peão não gostou. “Não aguento mais uma semana”, desabafou o ator.



