A FAZENDA: Peões encaram a quarta formação de Roça nesta terça-feira (11) – A Fazenda 14

A noite promete em A Fazenda 14 com a quarta formação de Roça desta temporada nesta terça (11), a partir das 23 horas.



O Fazendeiro Alex vai indicar um peão direto para a Roça, além disso haverá a votação dos peões e também será revelado o Poder do Lampião, que promete influenciar na dinâmica do jogo.

Pelé venceu a Prova de Fogo exibida na noite da última segunda-feira (10) e virou o dono do poder da semana.



A Fazenda 14 é apresentada por Adriane Galisteu e vai ao ar todos os dias na tela da Record TV, com direção de núcleo de Rodrigo Carelli. De segunda a sexta, às 23h. No sábado, às 22h45, e no domingo após o programa Domingo Espetacular.