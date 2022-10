A FAZENDA: Peões precisam responder questões temáticas para vencer a Prova do Fazendeiro – A Fazenda 14

Nesta quarta-feira (19), a partir das 23h, tem Prova do Fazendeiro em A Fazenda 14! A disputa está entre Deolane, Shayan e Lucas, que farão de tudo para escapar da roça e conquistar a coroa caipira.



O desafio é um jogo de tabuleiro em que o peão precisa acertar respostas de um quiz para poder andar até o destino final: o Chapéu do Fazendeiro. O roceiro tem a possibilidade de andar duas casas se apontar um peão da sede que vai errar a resposta do quiz.



Cada participante começa o jogo com cinco cartas (uma de cada categoria), com temas sobre ciência, matemática, artes, viagens e variedades.



Se o peão acertar a resposta do quiz, ele anda uma casa no tabuleiro. Caso erre, continua onde está. Na sequência, o participante escolhe um peão da sede para responder a mesma pergunta. Se o escolhido errar a resposta, o roceiro anda mais uma casa no tabuleiro. Mas se o escolhido acertar a resposta, o peão ficará parado na mesma casa do tabuleiro.



O primeiro peão que chegar na casinha que tem o desenho do Chapéu do Fazendeiro vence a prova e se torna o novo dono do recinto. Quem perder se junta a Thomaz na roça desta semana, cuja eliminação acontecerá nesta quinta-feira (20).



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.