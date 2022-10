A FAZENDA: Peões vão se divertir na Festa Roller Disco em A Fazenda 14 – A Fazenda 14

Para aliviar as tensões desta semana em A Fazenda 14, nada melhor que uma boa festa nesta sexta-feira à noite (14).



Com o tema roller disco, os peões vão entrar no clima da discoteca na quinta balada da temporada de um jeito bem lúdico, colorido e moderno. O cenário, com direito a mesa de pinball, e também os figurinos irão se inspirar nessa atmosfera dançante.



No programa de hoje, a partir das 23h, além da repercussão da saída de Tati Zaqui da disputa, será exibido um flash da festa ao vivo. Os melhores momentos do evento serão exibidos neste sábado (15).



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.