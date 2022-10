A FAZENDA: Prova de Fogo exige estratégia e sorte dos peões de A Fazenda 14 – A Fazenda 14

A semana começa com tudo em A Fazenda! Nesta segunda-feira (24), a partir das 23 horas, entra no ar mais uma Prova de Fogo, importante desafio para definir quem será o dono do lampião do poder desta semana.



Em uma mistura estratégia e sorte, cada peão deve escolher um objeto característico de A Fazenda e acreditar que ele deslizará mais longe do que o objeto do adversário em uma rampa gigante.



O desafio será disputado em duelos com cinco rodadas e cada jogador terá sua própria rampa. Os objetos são os mesmos para cada participante e as duas rampas possuem uma régua para medir qual objeto irá mais longe. Haverá ainda uma parede entre cada rampa, assim cada peão não verá a escolha do seu adversário.



Quem sair vitorioso do duelo final ganha a prova e se torna o novo dono do Lampião do Poder, que promete influenciar nos rumos da formação da Roça desta semana.



E a noite ainda promete uma atividade daquelas! Os peões terão a oportunidade de apontar as inconveniências dos outros competidores e pedir para que eles “guardem” essas atitudes no fundo de suas gavetas. No cenário, há um móvel rústico cheio de gavetas e cada uma delas tem o nome de um peão.



Em um painel, aparecerá a frase “Guarda pra você…” e, logo abaixo, placas em branco para serem preenchidas com os apontamentos. No telão, haverá as dez palavras que devem ser escolhidas pelos peões, entre elas, hipocrisia, arrogância, falsidade, falta de educação, preguiça, entre outras. Para cada escolha, o participante precisa justificar e o acusado terá direito a réplica.



Ao final da atividade, o Fazendeiro deve abrir os gaveteiros e contar quantas placas cada peão recebeu. O mais votado durante toda atividade escolhe um colega de confinamento para ganhar R$ 10 mil.



A Fazenda é apresentada por Adriane Galisteu e vai ao ar todos os dias na tela da Record TV, com direção de núcleo de Rodrigo Carelli.