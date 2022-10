A FAZENDA: Racha no Grupo B e especulações na Deolândia: tudo sobre a votação em A Fazenda 14 – A Fazenda

A próxima votação de A Fazenda 14 acontece nesta terça (1º) e já se transformou no assunto mais comentado na sede. Afinal, todo mundo quer saber quem vai sentar nos temidos banquinhos.



Durante a passagem de Pelé e seus convidados pelo Rancho do Fazendeiro, o grupo B começou a articular votos. Longe de todos, eles aproveitaram para discutir e refletir sobre os próximos passos.

O Fazendeiro assumiu seu desejo de indicar Bia para o banquinho. Já Alex, Deborah e Iran cogitaram votar em Lucas. No domingo (30) pela manhã, o grupo reafirmou a possibilidade de votos no ator, analisando possíveis cenários de votação.



Na noite do mesmo dia, os aliados se reuniram no quarto para tomarem uma decisão em conjunto. A maioria optou por votar em Moranguinho, para usar a tática de inovação de alvos, entretanto, Deborah disse que não quer mirar na dançarina, pois deu sua palavra de que não votaria nela.

Pelé aproveitou para se posicionar sobre Lucas e disse que seu voto não vai para ele. A atriz, então, tentou convencer o time a votar em Deolane e Pétala, mas como já haviam dito, não querem repetir votos.







O fato de Deborah ir contra os amigos, gerou conflito no grupo. Iran perdeu a paciência com a amiga e disse que ela não entende o que ele diz. Após o desentendimento, a ruiva conversou com Alex sobre votarem em Deolane ou Pétala.





Quem é o alvo da Deolândia?



Ao contrário dos rivais, o Grupo A tem analisado quem são os alvos entre eles. O foco dos peões tem sido descobrir quem pode sentar nos banquinhos, ao invés de combinarem em quem votarão para a Roça. Durante a festa de sexta-feira (28), Lucas e Iran tiveram um bate-papo sobre votos. Os peões analisaram a possibilidade de se votarem. Lucas tentou descobrir se está na mira do Grupo B, mas não teve sucesso.

Já no domingo, Lucas confessou que acredita que será o peão mais votado para ocupar uma vaga nos temidos banquinhos. Ele comentou que, apesar disso, acredita que os rivais não têm motivo para votar nele.

No mesmo dia, Deolane opinou que, além dela, apenas Bia e Pétala são alvos dos adversários nesse momento. Mas, a advogada alertou que André, Lucas e Moranguinho serão os próximos.







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.