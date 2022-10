A FAZENDA: Saiba como foi a segunda vitória de Lucas na Prova do Fazendeiro – Fotos

Deolane, Lucas e Shay competiram pela coroa caipira mais cobiçado da sede e também pela chance de escapar da Roça na Prova do Fazendeiro, que foi ao ar ao vivo na última quarta (19). No desafio, os peões de A Fazenda 14

tiveram que responder perguntas sobre conhecimentos gerais em um grande

jogo de tabuleiro para avançar “casas” e chegar até o chapéu do

Fazendeiro. Lucas levou a melhor, garantindo seu segundo mandato no

reality rural; confira como foi! Antonio Chahestian/Record TV

O desafio da semana contou com a participação dos peões da sede, que

tiveram um papel importante ao longo da prova, ao responder questões sempre que escolhidos pelos participantes. Mas, como tudo em A Fazenda, essa dinâmica teve uma boa dose de “fogo no feno” e, claro, fugiu do óbvio Reprodução/Record TV

Em um quadro de perguntas e respostas, os jogadores puderam escolher antecipadamente os temas das questões, podendo optar entre artes, infantil, viagens, culinária e variedades Reprodução/Record TV

Os competidores oscilaram entre as estratégias traçadas na Prova do Fazendeiro e quem errasse na sede dava o direito ao jogador que estava no Fazendão de avançar mais uma “casa”. Iran, Ruivinha de Marte e Bia foram os peões mais escolhidos para errar as questões Reprodução/Record TV

Mas, os competidores foram surpreendidos também pelas “casas” especiais do tabuleiro, que garantiam uma

acelerada no percurso Reprodução/Record TV