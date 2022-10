A FAZENDA: Tati Zaqui é eliminada de A Fazenda 14 com 27,70% dos votos – A Fazenda

A Fazenda 14 chegou ao fim para Tati Zaqui! A peoa foi a quarta eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (13), com 27,70% dos votos. A cantora perdeu a disputa pela preferência do público para Bárbara Borges e Vini Buttel, em uma votação realizada no R7.com.



A formação da Roça ocorreu na última terça-feira (11). Alex, Fazendeiro da semana, indicou Vini direto para o primeiro banco. Pelé Milflows, dono do Lampião do Poder, optou em ficar com o Poder da Chama Amarela e deu o da Chama Vermelha para Kerline. Ela escolheu Deolane, que estava na Baia, para perder a imunidade à votação da sede. O Poder da Chama Amarela, entretanto, foi cancelado após Pelé reler o papel durante a votação, o que não é permitido.



A votação se dividiu entre Bia e Shayan, mas a peoa terminou sendo a mais votada, com nove votos. Em seguida, ela optou em puxar Babi da Baia. Para encerrar a formação da Roça, os peões realizaram o Resta Um. Kerline, por estratégia, decidiu salvar Thomaz e deixar Tati sobrar por último. Depois, a funkeira vetou Vini da Prova do Fazendeiro.



Tati Zaqui teve momentos de muita alegria, participou de tretas, arrumou um namorado e por muito pouco não foi a primeira Fazendeira da temporada!



Logo no começo do reality, Tati se juntou a Kerline, Ingrid, Alex e Ruivinha de Marte, o grupinho se intitulava “Clube das Winx”. Com o passar dos dias, mais gente foi chegando e o clubinho passou a ser chamado de grupo B, oficializando a rivalidade com a Deolândia.



Entretanto, mesmo dentro do grupo, alguns conflitos aconteceram. Durante a dinâmica do Rançômetro, Tati escolheu Ingrid para o posto de “não consigo te defender”, por conta das discussões que as duas tiveram. “Me senti muito magoada, como se eu fosse manipuladora”, explicou a cantora. Alguns dias depois, as duas reataram a amizade.



Ainda em grupos opostos, Tati e Thomaz surpreenderam o público ao formar o primeiro casal do reality rural. Entre idas e vindas, os peões estreitaram a relação e a cantora conseguiu até levar o ator para se juntar ao seu grupo. Ambos confidenciaram para os amigos o quanto estavam apaixonadinhos.



Ela também protagonizou uma treta marcante com Tiago. O peão ficou irritado após a cantora citar mensagens que ele mandava de forma privada para as redes sociais dela. Os dois trocaram farpas e o modelo tentou esnobar a peoa perguntando quem era ela. Eles chegaram a brigar novamente depois de alguns dias e, dessa vez, Thomaz defendeu a amada.



O grupo B traçou um plano perigoso para tentar tirar Vini do reality: deixar Tati sobrar no Resta Um, para que ela vetasse o peão e ganhasse a Prova do Fazendeiro.



Após apostar em uma estratégia arriscada, Tati perdeu a Prova do Fazendeiro e teve que dar adeus ao reality rural. Sua saída mexeu com os ânimos dos seus aliados do grupo B. Como ficará o jogo agora?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo, nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.