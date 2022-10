A FAZENDA: Tati Zaqui revela que não se arrepende de ter se colocado na Roça em A Fazenda 14 – Conteúdo Exclusivo

A quarta eliminada da temporada, Tati Zaqui, abriu o coração durante a Live do Eliminado nesta sexta-feira (14). Ao lado de Lucas Selfie, a peoa analisou sua trajetória no reality rural e comentou a polêmica estratégia do Grupo B que culminou em sua saída de A Fazenda 14.



Os fãs de reality show sabem que se colocar na berlinda é um grande risco e pode custar muito caro. Questionada sobre o plano que traçou com seus aliados, Tati desabafou: “Se eu pudesse escolher, estaria lá dentro ainda”.



Apesar disso, ela revelou que não se arrepende da escolha de encarar a Roça. A cantora explicou que sua intenção não foi ser arrogante, mas que aquela era uma estratégia de grupo, idealizada por Alex.



“Não acredito que ele [Alex] tenha pensado só nele. Foi do grupo, e da mesma forma que não pensei como o público enxerga aqui fora, tenho certeza que Alex também não. Tenho até medo deles fazerem esse plano de novo”, justificou.





Romance com Thomaz



Tati e Thomaz formaram um dos casais do reality rural e enfretaram muitos problemas por isso. O romance digno de Romeu e Julieta foi duramente criticado entre os aliados de Deolane, pois a cantora e o ator eram de grupos rivais. Apesar de algumas idas e vindas entre os dois, Thomaz foi expulso do Grupo A e acolhido por Tati e seus amigos.



Questionada por Lucas Selfie se o romance foi real ou uma estratégia, a cantora explicou o que a atraiu no ator: “Ele é gatinho, fofinho”.



“O Thomaz é muito sensível, percebi isso nele. Ele é muito apegado à família, e quando saiu daquele grupo, ficou muito vulnerável. Ele foi muito atacado e acredito que será mais ainda daqui para a frente. Ele falava que sentia conforto no meu abraço”, explicou.



Além de afirmar que gosta muito do peão, Tati deixou claro que pretende continuar o romance fora do reality. “Falei que a gente ia conversar aqui fora, estou de coração aberto para conhecer ele melhor”, revelou.





Rivalidade com Bia Miranda



A cantora protagonizou alguns embates com Bia Miranda, com quem disputou o chapéu de Fazendeira da semana, e também com Tiago Ramos. Ao tocar no assunto, ela começou explicando quando a divisão na sede começou.



“Tudo isso é culpa do Thomaz. Ele criou o Grupo A no segundo dia”, declarou.



Na sequência, Tati falou que entende a imaturidade de Bia por conta da sua pouca idade, mas disparou: “Ela é muito mal-educada, é muito arrogante. Ela não quer fazer as tarefas, não gosta da roupa que chega para ela. É uma pessoa que está sempre com a cara fechada e não dá abertura nenhuma para a gente se aproximar dela”.



Sobre Tiago e Vini, a ex-peoa disparou algumas críticas e ainda confirmou que percebia o interesse do cinematografista nela, mesmo quando ela já tinha engatado o romance com Thomaz.



Ela também criticou os ataques da Pétala, Moranguinho e Deolane contra Shay. “Mentem sobre tantas coisas, que como eu vou parar com essas pessoas e pedir para me contarem suas histórias, se são as que mais atacam as mulheres ali dentro”, disparou.



Por fim, Tati declarou sua torcida para que Pelé Milflows seja o ganhador da temporada e afirmou que espera que seus aliados continuem firmem. “Eu sou Grupo B até o final”, completou.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.