A FAZENDA: Thomaz Costa reencontra Tati Zaqui ao vivo durante Live do Eliminado – Conteúdo Exclusivo

Thomaz Costa foi o quinto eliminado de A Fazenda 14 e reencontrou sua amada na Live do Eliminado desta sexta-feira (21). Ao lado de Lucas Selfie, o peão relembrou sua trajetória no reality rural, a troca de grupos e também seu romance com Tati Zaqui.



O bate-papo contou, inclusive, com a presença da cantora, que ajudou o apresentador a atualizar o peão de tudo que rolou na sede. Quem também marcou presença na Live foi a mãe do ator, que até aprovou a nova nora.



“De verdade, eu estou vivendo um sonho. Saí namorando”, disse Thomaz. “A gente tinha nosso mundinho ali”, afirmou Tati, abraçando o ator.



O peão também explicou o que o manteve firme no reality rural. “Pensei em tocar o sino, mas é o seguinte, meus professores de luta me ensinaram uma coisa: ‘Thomaz, quando você estiver em cima do ringue, a última coisa que você vai fazer é pedir para sair, a gente não joga a toalha’. Isso ficou em mim”, justificou ele.





Relação com o Grupo A



Thomaz foi o grande articulador da formação dos grupos no reality rural, e era uma peça-chave no Grupo A, ao lado de Deolane. “Eu queria movimentar o jogo”, explicou.



Apesar disso, o peão revelou que era muito difícil conviver com o aliado Tiago Ramos, principalmente por não compreender o jeito dele. Os dois tiveram alguns embates ao longo do jogo.



O ator também comentou sobre sua relação com Deolane, que de amizade virou rivalidade. Os dois disputaram a preferência do público junto com Shay na quinta Roça da temporada. Lucas Selfie questionou se Thomaz tinha o desejo de eliminar a peoa, mas ele afirmou que sabia que isso não aconteceria. “Com a saída da Deolane, a paz [na sede] seria perfeita”.



Thomaz também explicou a polêmica que se envolveu com Pétala. Isso porque ela afirmou no confinamento que o colega havia a procurado antes do reality com a intenção de formarem um casal.



“Eu queria saber quem eram as pessoas, não tinha como eu querer formar um casal dois dias antes. Mas vou te falar: acho que qualquer pessoa que conhece a Pétala por fora pode até imaginar alguma coisa, só que depois que você conhece a pessoa, pelo amor de Deus. Eu não quero nem vê-la mais, que dirá formar casal. Esse seria meu maior arrependimento”, explicou.



“Ela é sonsa, ela se faz de sonsa em tudo e pela voz, o jeito que ela fala, parece que é mulher doce, mas não é, não. Ela inflama as coisas”, completou.





Relação com o Grupo B



O ator mudou de grupo depois que se engatou o romance com Tati Zaqui e se aliou ao time B. A mudança de lado incomodou os antigos amigos e gerou desconfiança dos novos aliados, especialmente, quando quis se colocar na Roça.



Questionado por Lucas Selfie sobre o que pensa a respeito de Alex Gallete, o peão foi enfático: “Não gostei. É um falso. O Alex começou a me incomodar a partir do momento que ele falou que tudo era jogo, incluindo a Tati e eu”.



E concluiu: “Quando a pessoa não vê a verdade no outro é porque ela não tem verdade dentro dela”.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.