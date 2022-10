A FAZENDA: Trinta dias de fogo no feno! Relembre o primeiro mês de A Fazenda 14 – Fotos

A Fazenda 14 já chegou derrubando a porteira! Da pré-estreia até hoje, não sobrou um segundo sem treta, confusão e, claro, puro entretenimento para a família brasileira. Foram trinta dias de muito fogo no feno e chegou a hora de relembrar o primeiro mês do reality dos realities Reprodução/Record TV

Todo mundo sabe que a treta entre Deborah e Deolane começou já nos primeiros dias do reality rural. A advogada, em defesa de Pétala, foi tirar satisfação com a atriz sobre o que ela havia falado. As duas se desentenderam e a rixa começou! As brigas entre as duas no primeiro mês de programa foram marcadas pelas peoas se peitando. Sempre gritando uma com a outra, elas trocaram várias ofensas e protagonizaram, inclusive, cenas engraçadas durante as discussões Reprodução/Record TV

A dinâmica do Rançômetro abalou os ânimos dos peões! Cada peão teve que escolher três participantes para ocupar os púlpitos referentes a memes que fizeram história nas temporadas anteriores. As opções eram “Tá no spa”http://afazenda.r7.com/a-fazenda-14/fotos/,”Não consigo te defender”, e “Cobra caninana”. Teve treta, troca de farpas e ataques para todo lado! Reprodução/Record TV

O primeiro grupão formado na temporada foi a Deolândia, termo indicado no Dicionário Fazendês como grupo de aliados da advogada Deolane. Apesar de unidos, os peões sofreram diversas crises durante o primeiro mês de reality, e até um racha entre os aliados. Deolane e Thomaz foram da amizade ao ranço Antonio Chahestian/Record TV

Lucas, Shay, Vini e Alex conquistaram o tão cobiçado chapéu e Bia foi a primeira mulher a vestir a coroa caipira, exatamente quando o reality completou um mês no ar! Reprodução/Record TV

Festa nessa temporada é sinônimo de conteúdo, acontece de tudo! A segunda celebração, intitulada “Bar dos Cornos“, foi recheada de momentos icônicos do início ao pós-festa. Teve formação de casais, corte de cabelo, virada de shots, e até punição! Tiago bebeu todas e quebrou a cesta de basquete do quarto, os peões ficaram 24 horas sem café Reprodução/Record TV

Sexta é dia de desistência? Esse até poderia ser o lema de Tiago. A atitude do peão, de quase deixar o programa algumas vezes, causou muito reboliço dentro e fora da sede! Reprodução/ Record TV

A rivalidade entre Vini e Alex ficou acirrada e durante a formação da Roça algumas farpas foram trocadas. Vini disparou para o ator: “Você é um leãozinho bravo quando quer, uma gazela quando precisa e uma hiena carniceira que fica cochichando”. Depois disso, Alex ficou visivelmente irritado e criticou as palavras usadas pelo oponente Reprodução / Record TV

Outro acontecimento marcante dos trinta dias do programa, foi a “treta do esterco“. Ingrid ficou chateada por ter perdido a Prova do Fazendeiro para Vini e, já com o ranço que tinha por ele, aproveitou o momento de frustração para provocar o peão. Ela jogou esterco nas coisas do adversário e causou grande confusão na sede Reprodução/Record TV

E também houve treta generalizada no primeiro mês! A confusão começou com Lucas e Pelé. Em seguida, os peões colocaram fogo no feno com discussões de todos com todos! Shayan chegou a levar punição propositalmente, para se vingar de Lucas, que xingou a família do iraniano. Foi difícil entender o estopim da supertreta, mas tudo começou com uma xícara suja! Ao todo foram cinco discussões em série Reprodução/Record TV

As confusões realmente tomaram conta da sede e até alimentos escondidos despertaram a ira dos peões. Pelé Milflows encontrou algumas latas de leite condensado nos armários da cozinha. O peão se revoltou e até tirou satisfações com Pétala Barreiros, que estava envolvida na “traquinagem” Reprodução/ Record TV