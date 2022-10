A FAZENDA: “Um crápula”, diz Rosi Pinheiro sobre Vini Buttel em A Fazenda – Conteúdo Exclusivo

A terceira eliminada de A Fazenda 14, Rosiane Pinheiro, seguiu seu ditado à risca e foi do 8 ao 80 durante a Live do Eliminado desta sexta-feira (7). Ao lado de Lucas Selfie, a peoa falou sobre sua trajetória no reality rural e protagonizou uma treta ao vivo com Ingrid Ohara, seu grande desafeto no programa.



Logo no começo do papo, a dançarina revelou que não se reconheceu no jogo, e que foi muito mais calma do é que no dia a dia. “Eu tô muito estranha, sou pior que a Deolane, não sei o que está acontecendo comigo”, explicou para Lucas Selfie.



Ela não fugiu dos assuntos polêmicos, especialmente envolvendo Vini Buttel, Deborah Albuquerque e Ingrid Ohara. Rosi não escondeu sua decepção com o peão, que fazia parte do seu grupo de aliados no jogo.



Ao assistir ao comentário feito por Vini sobre seu corpo com o peão Thomaz Costa, a dançarina reagiu: “Como eu vou sorrir com uma cena dessa e achar bonito? Um crápula, né? Um escroto”.



Segundo ela, os peões que fazem parte do grupo de Deolane não sabem que Vini é dessa forma. Rosi desacredita que “passem pano” para ele e aproveitou para rebater a fala do ex-colega, reforçando e reforçou seu amor próprio.















Treta com Ingrid









Ingrid e Rosi eram muito próximas no jogo, mas tiveram atritos e protaginizaram uma grande confusão na segunda eliminação da temporada, quando a apresentadora deixou o reality. Na ocasião, a dançarina disparou uma série de ofensas ao comportamente de Ingrid e a chamou de “safada”.



Questionada por Lucas Selfie sobre o que a levou a ter aquela reação, Rosi explicou que no começo, a convivência entre as duas era perfeita, quase maternal. “Achava que ela me fazia feliz, me trazia alegria”, declarou.

Mas, as coisas azederam quando Ingrid falou para Galisteu que considerava a colega fraca no reality. “Ela [Ingrid] que me apunhalou pelas costas, aí eu ativei o modo maluca”, confidencia Rosi.



O clima na Live também foi do 8 ao 80 quando o apresentador resolveu ligar para Ingrid para uma conversa ao vivo. A treta foi grande, com direito a ofensas e muito deboche!



Ingrid disse que foi julgada por Rosi porque estava de biquiní quando jogou esterco nas coisas de Vini. E a dançarina rebateu: “Em momento algum eu te ataquei porque você estava de biquíni”.



“Você me humilhou no ao vivo”, disparou Ingrid.



Rosi reclamou que a oponente quis que ela beijasse alguns dos peões da sede. “Fez de tudo para que eu ficasse com Vini, depois insistiu para eu ficar com o ‘paizinho’ [Iran]. Aí, do nada, ela veio me oferecendo para o Tiago”, disse.



Com muito custo, Lucas Selfie encerrou a ligação e Rosi desabafou: “Ela é pior do que eu pensava. Muito pior, asquerosa. Por isso, se deu tão bem com Deborah”.





Rivalidade com Deborah



Outro assunto comentado foi a rivalidade da dançarina com Deborah Albuquerque. A peoa deixou claro que não é inimiga da atriz, mas enfatizou que ela quer os holofotes e por isso busca embates com Deolane.



“Na cabeça dela, é uma justiceira. Mas, na nossa cabeça, é uma subterrânea, joga baixo”, disparou.



Por fim, a dançarina comentou sobre ter sobrado no Resta Um duas vezes consecutivas. “Vacilei”, disse.



Ela também garantiu que não arrepende de ter vetado Deborah da Prova do Fazendeiro. “Eu cedi para o lado que eu queria, com quem eu já estava de babado e confusão. Se eu não tivesse confusão com ninguém, é óbvio que vetaria um homem”.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.