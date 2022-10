A FAZENDA: Veja 7 desafios da vida rural para os peões em A Fazenda 14 – Fotos

Ser peão não é tarefa fácil, os participantes penaram bastante durante as primeiras semanas de A Fazenda 14! Teve fuga de animais, questões filosóficas, chororô e muitos sustos. Relembre os momentos icônicos dos desafios da vida rural! Reprodução/Record TV

Durante o reinado do Fazendeiro Vini, Alex Gallete foi escalado para fazer o trato das aves e passou por apuros. O apresentador morre de medo das galinhas, e teve que superar seu trauma para não levar punição! O peão chegou a chorar durante o trabalho, mas com o tempo aprendeu a gostar dos bichinhos e até fez amizade Reprodução/Record TV

Os peões que cuidam dos porquinhos precisam suar a camisa! Isso porque os bichos amam dar uma escapadinha do chiqueiro para comer grama. Moranguinho e Ingrid sofreram algumas vezes para colocar os animais de volta no recinto! Apesar da trabalheira, as peoas se divertiam Reprodução/Record TV

E os danadinhos não pararam por aí! Quando André ficou responsável pelos porcos, se assustou com a fome deles. O peão quase não conseguia atravessar a cerca quando trazia a ração dos pequenos. Cada dia o cantor precisava traçar uma estratégia diferente para não derrubar a comida no caminho Reprodução/Record TV

Outra dificuldade da vida rural é identificar qual ferramenta serve para cada tarefa. Quando Tati ficou responsável por Colorado, confundiu a escova da crina com um pedaço de vassoura, fazendo Thomaz cair na gargalhada! Reprodução/Record TV

Falando em Tati, a peoa protagonizou um momento engraçado com André e Shayan. Os peões tentavam entender se o frango era um galo ou uma galinha, no meio da conversa a cantora soltou: “Eu acho que veio um micróbio que se tornou a galinha e o galo”, disse Tati, fazendo o iraniano se espantar. Vale lembrar que uma das pioneiras em questionar sobre frango em A Fazenda é a esposa de André, Drika Marinho. Reprodução/Record TV

Para além das questões filosóficas, os peões também sofrem com questões fisiológicas. Enquanto amarravam as patas da vaca, para que o bezerro pudesse mamar, Deolane e Lucas foram surpreendidos por um jato de diarreia do animal. As necessidades quase pegaram na mão da advogada e os dois riram muito! Reprodução/Record TV

No mesmo dia, tanto o bezerro quanto a vaca não queriam saber de entrar no estábulo. Os bichos deram um rolê pela área de transferência, derrubaram plantas e experimentaram a grama. No momento em que estavam conseguindo encaminhar os animais, a vaca foi para cima de Lucas, o peão ficou tão assustado que correu com tudo para o portão, fazendo Deolane e Thomaz gargalharem Reprodução/Record TV