A FAZENDA: Vini Buttel é eliminado de A Fazenda 14 com 21,14% dos votos – A Fazenda

A Fazenda 14 chegou ao fim para Vini Buttel! O peão foi o sexto eliminado da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (27), com 21,14% dos votos. O influenciador perdeu a disputa pela preferência do público para Bárbara Borges e Pétala Barreiros, em uma votação realizada no R7.com.



A formação da Roça ocorreu na última terça-feira (25). Lucas, Fazendeiro da semana, indicou Babi direto para o primeiro banco da Roça. Kerline, dona do Lampião do Poder, escolheu ficar com a Chama Preta, que lhe rendeu imunidade.



Após uma votação agitada, Vini ocupou o segundo banquinho com sete votos. Em seguida, Pétala abriu o Poder da Chama Verde, recebido por Kerline, e foi direto para o terceiro banco.



A peoa iniciou o Resta Um e a última escolha ficou nas mãos de Deborah: salvar Pelé ou Ruivinha de Marte. Ela optou em salvar a amiga e mandou o cantor para a última vaga da Roça. Para fechar a formação, Pelé vetou Vini da Prova do Fazendeiro.



Apesar de bem articulado, Vini acabou tropeçando algumas vezes nas próprias palavras durante o reality, e se envolveu em assuntos polêmicos. A trajetória do influenciador foi intensa e teve brigas e closes dignos de um “mister”.



Depois da primeira festa da temporada, Vini e Alex Gallete protagonizaram uma baita briga depois do influenciador acusar o apresentador de ter colocado fogo na discussão entre Kerline e Deolane. Vini também se incomodou com a punição causada pelo peão, que levou bebida para a sede. O resultado foi gritaria, xingamentos, com direito à cabide na mão e encarada.



Na primeira formação da Roça, apesar de votar em Kerline, Vini bateu boca com Deborah e Alex. “Você é um leãozinho bravo quando quer, uma gazela indefesa quando precisa, e uma hiena carniceira que fica cochichando”, disparou Vini ao peão. A expressão “gazela” pegou mal entre os participantes e o convívio entre os dois piorou.



Os dois peões tiveram mais um embate na dinâmica do Rançômetro. Vini foi colocado no púlpito de “Cobra Caninana” por Alex, que alfinetou: “De gazela para cobra”. Já o influenciador colocou Debora no “Tá no Spa” e teceu críticas: “Você usa roupas que nem minha sobrinha de 16 anos usa”, causando revolta entre as peoas.



Na segunda Roça, o Fazendeiro Shay indicou Vini. O peão ficou bastante nervoso e retrucou o voto com xingamentos. Porém, o influenciador conseguiu escapar da Roça após ganhar a Prova do Fazendeiro, em uma disputa conta Ingrid e Rosiane.



Na noite da sua vitória, Ingrid ficou furiosa com o novo Fazendeiro e jogou esterco dos animais no baú de roupas do Vini! Quando soube do ocorrido, os dois discutiram e o influenciador chegou a chamar a peoa de fedelha, além de “capturar” a bolsa de maquiagens dela. No dia seguinte, a treta continuou na delegação de tarefas e Ingrid se recusou a pedir desculpas a ele.



Vetado da Prova do Fazendeiro, Vini caiu na Roça e foi salvo pelo púlico. Na sua volta para a sede, a comemoração foi tanta que até causou uma punição. Os seus aliados do grupo A gritaram, pularam e batucaram nas panelas, enquanto provocavam os adversários.



Na Roça seguinte, outra confusão aconteceu após a volta de Shay. Vini não gostou de ser chamado de “otário” pelo peão e foi tirar satisfações com ele. A volta de Deolane incendiou ainda mais os peões, resultando na expulsão de Tiago e Shay do programa.



Nos últimos dias, o grupo A tem passado por algumas crises internas. Ao relembrarem a confusão que gerou as expulsões, Moranguinho saiu em defesa de Shay e criticou algumas atitudes do próprio grupo. Vini não gostou e rebateu os comentários da peoa.



Mais uma vez vetado da Prova do Fazendeiro, Vini caiu na berlinda novamente e se despediu do reality rural após perder a preferência do público para Babi e Pétala. E agora, como ficará o jogo? Fique ligado no reality!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo, nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.