A FAZENDA: Virada do Grupo B marca a semana de A Fazenda 14 – Fotos

A semana em A Fazenda 14 ficou marcada pela virada do Grupo B, que teve início com a vitória de Kerline na Prova de Fogo e continuou firme e forte no reinado caipira de Pelé; relembre tudo o que rolou! reprodução/Record TV

Bia, Deolane,

Kerline e Pétala abriram a semana com uma acirrada disputa pelo Lampião. A dinâmica exigiu habilidade e estratégia das peoas que se enfrentaram em duelos, cuja finalidade era fazer o objeto escolhido deslizar o mais

distante possível em uma grande rampa, e aquele que fizesse a maior

pontuação garantia a rodada e ficava mais próximo da vaga da final da Prova de Fogo. Kerline ganhou o desafio, se livrou da Baia e se tornou a dona do poder, ajudando na grande virada do seu grupo Reprodução/Record TV

Bia, Deolane e Pétala foram direto para a Baia e

tiveram que escolher em consenso um morador da sede para completar a

formação. As participantes optaram por Alex, e assim o ator ocupou o lugar pela segunda semana consecutiva Reprodução/Record TV

E também teve momento de pura emoção com a chegada de um novo morador em A Fazenda! Bárbara anunciou o nascimento de um bebê ganso! O pequeno filhote já arrancou

suspiros da peoa, e conta com um segurança particular na porta, a mamãe ganso! Reprodução/Record TV

Para não fugir da treta de cada votação, a formação da sexta Roça

foi cheia de gritaria e confusão! Como de praxe, as discussões entre os peões não deram

trégua nem durante os intervalos do programa que foi ar na noite da

última terça-feira (25). Ao final, Pelé sobrou no Resta Um e vetou Vini da Prova do Fazendeiro. Além deles, sentaram no banquinho, Babi e Pétala Reprodução/Record TV

Babi, Pelé e Pétala disputaram a coroa caipira na Prova do Fazendeiro, exibida ao vivo na quarta (26). A atividade exigiu agilidade e pontaria! Na primeira parte da dinâmica, os peões ficaram suspensos e precisaram recolher bolas de diferentes modalidades esportivas dentro de uma piscina de bolinhas e cada uma valia uma pontuação diferente. Já na segunda, deveriam acertar as bolas na cesta. Quem acertasse o maior número de bolas com a maior pontuação, vencia a prova. Pelé foi o campeão e conquistou a coroa caipira Reprodução/Record TV

Babi, Pétala e Vini foram para a berlinda na sexta Roça do jogo. O cinematografista foi eliminado com 21,14% dos votos, pela escolha do público Reprodução/Record TV