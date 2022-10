A FAZENDA: Virada do Grupo B? Peões comemoram sequência de conquistas em A Fazenda – A Fazenda

Será que chegou a hora da virada do Grupo B em A Fazenda 14? A vitória de Kerline na Prova de Fogo, o reinado caipira de Pelé Milflows e a eliminação da Vini Buttel na sexta Roça da temporada deram um novo gás para a equipe rival da Deolândia.



O time formado por Alex, Babi, Deborah, Kerline, Ruivinha de Marte, Iran e Pelé Milflows passou por grandes desafios nas últimas Roças e ainda teve que lidar com a expulsão de Shay, que se envolveu em uma confusão com Tiago Ramos.



Os rivais do Grupo A ficaram visivelmente abalados e até demonstraram preocupação com os rumos do reality rural, principalmente por conta dos constantes embates e provocações que tiveram com os oponentes.



No entanto, as coisas começaram a mudar na equipe com a vitória de Kerline na Prova de Fogo, que rendeu a peoa o Lampião do Poder. Por meio dele, a designer de moda garantiu imunidade na Roça e ainda pôde indicar diretamente o terceiro roceiro da semana, Pétala Barreiros.



Além disso, mesmo com o a indicação do Fazendeiro sendo do Grupo A, o time B estava em superioridade numérica, o que possibilitou que o mais votado da sede fosse Vini Buttel. Dessa forma, eles garantiram a presença de dois rivais na berlinda. O rapper Pelé Milflows sobrou no Resta Um e teve um embate com Bia Miranda, que o criticou por ter manifestado o desejo de deixar o reality dias atrás.



O conflito motivou o peão que rebateu as críticas tanto da neta de Gretchen, quanto de Deolane: “Agora não pode mais chorar? Não pode mais se desesperar e ficar com saudades? [da família]”.



“Isso é vitimismo. Vocês são orgulhos e têm medo de ir para a Roça”, disparou Deolane.



“Eu estou triste, sim, nunca fiquei tanto tempo sem falar com as pessoas que eu mais amo. Eu preciso me sentir vivo. Ir para a Roça faz parte, eu sabia que não seria a prioridade no Resta Um, e sentar no banquinho é óbvio que meu deu um impulso para fazer a prova”, explicou ele.







Junto com Babi e Pétala, o peão encarou o Fazendão e garantiu a coroa caipira da semana. O retorno de Pelé Milflows foi marcado por emoção no Grupo B. No quarto, ele chorou e contou aos aliados que não se arrependia de jogar com eles. Os peões aplaudiram e cantaram comemorando: “Ele voltou, ele voltou!”.







A partir disso, o novo Fazendeiro já começou a articular com seus aliados uma estratégia para a próxima Roça, com o objetivo de enfraquecer o grupo rival. Em conversa com Ruivinha de Marte, Pelé Milflows disse que ainda não era o momento de definir sua indicação. “Só vai dar para saber o voto na segunda-feira”, disparou.



Porém, com a eliminação de Vini Buttel, a animação tomou conta do Grupo B. E em um papo com Iran, o Fazendeiro fez as contas para ver como a nova Roça vai se formar. “Já pensou a gente colocar três deles direto [na Roça]? Você tem noção?” disse Pelé. Ele também cogitou indicar Lucas direto para a berlinda, mas a ideia não foi muito bem vista pelo ator.



Como será que o Grupo B vai se organizar para seguir firme no reality rural?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.