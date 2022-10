A FAZENDA: Você reconhece os peões de A Fazendinha 14? – Fotos

A peãozada que curte festas, cuida dos animais e protagoniza supertretas também entra no clima do Dia das Crianças neste 12 de outubro para levar um verdadeiro show de fofura para os fãs de A Fazenda 14! Que tal viajar um pouco pela infância dos participantes do reality dos realities? Arte R7

De gravata borboleta, Alex já esbanjava estilo desde criança! Com 33 anos, ele continua arrasando nos looks, até mesmo para delegar tarefas como Fazendeiro Reprodução/Instagram

Já esse bebê de olhar atento à câmera e com essas bochechas fofíssimas é o André. Aos 43 anos, ele tem sido um grande amigo para vários peões na competição Reprodução/Instagram

Com exceção do cabelo mais cacheado, Bárbara não mudou quase nada e o rostinho continua o mesmo! Aos 43 anos, a pequena Babi virou uma mulher de opinião forte e que não tem medo de enfrentar ninguém Reprodução/Instagram

Não faz muito tempo que a caçula de A Fazenda 14 era uma criança! A menina meiga que vestia blusa das princesas deu lugar a uma jovem mulher com coragem e que fala tudo o que pensa. Sem papas na língua, que fala? Reprodução/Instagram

Quem diria que esse pequeno da foto, ainda de chupeta, causaria tanto em Itapecerica da Serra? O primeiro eliminado da competição teve uma passagem rápida, mas marcante! Ele ainda comemorou o aniversário de 34 anos na sede Reprodução/Instagram

A fênix é o seu animal, mas poderia ser uma camaleoa! Mesmo com os cabelos de outra cor, o sorriso entrega que a dona dele é a mesma Deborah, que cresceu e está dando o nome no reality show está dando o nome no reality show Reprodução/Instagram

Antes da advocacia e da Deolândia, essa era a pequena Deolane! Hoje, mesmo com o cabelo mais claro e longo, o rostinho continua o mesmo. Aos 34 anos, a doutora tem movimentado bastante A Fazenda 14 Reprodução/Instagram

Que carinha de criança educada e responsável! Na sede em Itapecerica da Serra, Moranguinho é uma das que mais coloca ordem! Será que ela também era assim na infância? Reprodução/Instagram

Não se sabe se nessa época ela já jogava esterco nas roupas alheias, mas a carinha da Ingrid de quem aprontava já estava ali! Reprodução/Instagram

Você reconhece esse Iran de cabelo alinhado, postura reta e olhar sério? Esse menino cresceu e tem sido um grande amigo para muitos peões na sede Reprodução/Instagram

“Póbi” da mãe da Kerline, que deve ter tido um trabalhão com essa menininha com cara de criança levada! Aos 30 anos, a peoa está mais tranquila, mas tem botado bastante fogo no feno Reprodução/Instagram

Esse rosto está mais fresco na memória! Há pouco tempo, Lucas era um garotinho que encantava o país com suas novelas. Hoje, esse rapaz de 22 anos já mostrou que sabe levar o jogo e as responsabilidades a sério Reprodução/Instagram

Esse rostinho segurando a risada representa bem como os peões ficam na companhia de Pelé Milflows. Divertido e animado, o rapper de 24 anos, que comemorou o aniversário dentro do reality, tem alegrado a sede com suas cantorias e piadas Reprodução/Instagram

Quem aguenta a fofura dessa mini Pétala? Hoje, com 23 anos, ela virou uma grande mulher, mãe de dois filhos e com posicionamentos firmes no jogo e na vida Reprodução/Instagram

Entre 8 e 80, pelo rostinho sereno, a Rosi criança parece ter sido a versão mais calma. O sorriso marcante, pelo visto, vem desde pequena! Reprodução/Instagram

Olha o estilo da pequena Ruivinha de Marte, ou melhor, da Ruivinhazinha de Marte! Hoje, aos 26 anos, as duas maria-chiquinhas deram lugar à sua dupla mecha vibrante. A carinha de tímida ficou no passado e ela agora diverte a todos e dá o nome nas festas Reprodução/Instagram

Dá para dizer que o que separa o mini Shayan do atual de 31 anos é apenas a barba, já que o rosto continua o mesmo! O iraniano de alma brasileira já viveu muitas emoções em Itapecerica da Serra Reprodução/Instagram

Antes das tatuagens e do cabelo colorido, a mini Tati Zaqui já encantava com esse sorrisão. O tempo passou e ela agora continua espalhando alegria com o funk e o seu jeito de ser Reprodução/Instagram

Com apenas 22 anos, não faz tanto tempo que Thomaz era esse menininho de atitude que brilhava na televisão. Em A Fazenda 14, o ator não foge do jogo — e nem do amor Reprodução/Instagram

O rei do pós-festa já foi essa criancinha fofa de cabelos loiríssimos e olhos claros. Hoje em dia, com 24 anos, ele não passa despercebido em Itapecerica da Serra Reprodução/Instagram