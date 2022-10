‘A gente quer paz’, diz apresentador sobre caso de Eddy Junior

Foto: Reprodução / TV Globo

Na manhã desta quarta-feira (19), o jornalista Manoel Soares – do programa Encontro – comentou sobre o caso do humorista Eddy Junior, que sofreu ataques racistas no condomínio onde vive, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

Os vídeos que evidenciam as agressões foram publicados nas redes sociais e chamaram a atenção para a gravidade das ações da mulher vizinha ao influencer. Durante a apresentação do programa, o jornalista começou dizendo: “Eu vou ser bem sincero. No Brasil, acho que não tem um negro que não tenha sido vítima de situações como essa.”

Na sequência, Manoel Soares que é também ativista social e co-fundador da Central Única das Favelas fez um desabafo íntimo. Ele conversou com familiares de Eddy e citou que a vítima precisou sair de casa.

“É delicado porque ontem falamos do caso de Seu Jorge. Quando pessoas negras muitas vezes falam que querem o seu condomínio só com pessoas negras, quando a gente diz que quer ter só a nossa faculdade…cara, não é que a gente é racista. É porque a gente quer pegar um elevador, em paz. A gente quer ir na padaria em paz! Você entende? Eu sei que muitas pessoas podem interpretar isso como uma espécie de segregação, mas a gente quer viver qualquer experiência com tranquilidade, que é o que a gente não vive hoje. E tem uma pergunta que as pessoas brancas precisam se fazer desse país: por que que pessoas de pele clara se sentem tão a vontade em falar absurdos tendo lei.”

O desabafo finalizou com uma revelação. O filho de Manoel se emocionou diante do caso e o jornalista citou que a ação da autora das agressões foi chocante.

“O que mais me tirou o sono e, que fez meu filho chorar ontem, foi ela dizer que o cachorro era bonitinho mas, que o cara era imundo. Isso define onde a gente está na categoria. E sempre lembrando que tem a Lei nº7716 que precisa entrar no jogo.”

