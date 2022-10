‘A música me transforma todo dia’, diz Alisson Santos do DOM

Foto: Bianca Andrade

Soteropolitano de nascimento, irarense de criação. É da cidade baiana, a 137km de Salvador, localizada na Região Metropolitana de Feira de Santana que vem Alisson Santos, de 22 anos, revelação do arrocha.

O jovem, atração do programa Atitude deste domingo (16), conversou com o iBahia antes de subir ao palco com seu projeto musical DOM, para falar um pouco mais sobre sua carreira recém iniciada que já traz bons frutos para ele e a família.

Ao site, Alisson contou sobre o pontapé na música, dado durante a pandemia da Covid-19 e como descobriu a paixão pela arte.

“Eu sempre gostei de escutar música, sempre tive raízes muito fortes ligadas na música. Meu pai sempre gostou de escutar Roberto Carlos, minha mãe sempre gostou de escutar Amado Batista. Meu irmão já pegou o caminho do rock, da música pauleira. E com isso eu acabei me apaixonando pelo meio.”

Foto: Bianca Andrade

Apesar de amar o meio, Alisson deu os primeiros passos no mundo da arte por outro caminho, que até tem ligação com a música se pensar que toda canção acaba sendo uma poesia.

“Quando eu comecei no ramo da cultura, eu comecei com poesia, escrevendo cordel. Depois que eu vi que tinha uma aptidão para cantar e decidi chamar os meninos, mas com a pandemia acabou quebrando tudo.”

Inspirado pelo irmão roqueiro a seguir a carreira na música, Alisson escolheu um estilo completamente diferente para cantar: o arrocha. “Eu sempre gostei de experimentar de tudo, por isso que eu sempre falo que comecei com a poesia porque eu queria experimentar, já tentei dançar, já tentei fazer um monte de coisa. Hoje eu canto e sou compositor também. Eu acabei escolhendo o arrocha porque gosto de sofrer também (risos). Quando eu era adolescente eu sofria com outros tipos de música, mas com o passar do tempo eu fui gostando de Arrocha e vi artistas que e inspiraram, Luanzinho Morais, Thiago Aquino”, conta.

Mesmo com a carreira ser recém lançada, Alisson já vê com bons olhos o futuro da banda DOM e planeja grandes projetos para a carreira. “A música me transforma todos os dias porque depois dela eu comecei a pensar de uma forma. Minha mãe e meu pai são super apoiadores da minha carreira, minha família inteira, meus amigos e meus fãs. Quero trabalhar para que é todos os dias uma pessoa diferente que possa conhecer o meu projeto”.

Entre os sonhos do futuro estão uma parceria com Thiago Aquino, sua grande inspiração: “Tô fazendo os meus shows, estou com uma agenda considerávelmente boa. Planejamos lançar um CD agora, e meu grande sonho é um feat com Thiago Aquino, o repertório mais gostoso do Brasil (risos), é um grande artista e uma grande inspiração”.

Leia mais sobre Atitude no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.