Abono salarial PIS/PASEP: Dinheiro esquecido liberado para SAQUE

Milhões de trabalhadores esqueceram de sacar o abono salarial PIS/PASEP, ano-base de 2020. Estima-se que mais de meio milhão de cidadãos ainda não resgataram os seus valores.

Os pagamentos do abono salarial para quem trabalhou em 2020 começaram no dia 08 de fevereiro e seguirão até 29 de dezembro. No total, são 24 milhões de trabalhadores aptos a retirarem os valores de suas contas. Até então, restam 2% irem ao banco.

Os dados do Ministério do Trabalho e Previdência apontam que 561.073 mil trabalhadores ainda não tinham sacado o dinheiro do programa até o dia 6 de abril, o que equivale a um total de R$523,2 milhões.

No PIS, foram 157.575 trabalhadores que esqueceram de sacar o abono. Já no PASEP, foram 403.498 trabalhadores. Os valores esquecidos são de R$133,4 milhões e R$389,8 milhões, respectivamente.

A saber, o PIS é pago para trabalhadores com carteira assinada da iniciativa privada por meio da Caixa Econômica Federal. O PASEP é para funcionários públicos e tem pagamentos via Banco do Brasil.

Veja abaixo como saber se você tem direito, como verificar o valor e como fazer o saque.

Quem tem direito ao saque do PIS?

Ao considerar que os pagamentos serão de competência do ano-base 2020, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido em 2020, remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Ter trabalhado em 2020, com carteira assinada, durante 30 dias consecutivos, ou não; e

Estar com as informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como saber se tenho direito ao abono salarial?

Para o PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

da caixa; Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para o Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Como consultar o PIS pelo CPF?

Os cidadãos que trabalham em empresas privadas podem consultar o PIS através do aplicativo Meu INSS, disponível para sistemas iOS e Android. Veja como a seguir:

Faça o login no app do Meu INSS via gov.br; Se não tiver conta, crie uma com seus dados pessoais; Ao entra na plataforma, vá no canto superior da tela para ver os detalhes do PIS; Será possível verificar todas as informações sobre o PIS e também há opção de tirar dúvidas.

Qual valor do abono salarial?

No máximo, o trabalhador pode receber uma quantia equivalente a um salário mínimo, atualmente R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, um valor inferior proporcional ao tempo trabalhado será repassado.