Ação oferece palestra e exames no subúrbio na quarta-feira

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Uma ação gratuita desenvolvida no Centro Especializado em Reabilitação II irá oferecer palestra, exames e outros serviços, no bairro de Coutos, no subúrbio ferroviário de Salvador, na quarta-feira (26). O atendimento é acontece de 9h às 16h e destinado aos pacientes do centro, incluindo familiares e cuidadores, além de profissionais e usuários do Subúrbio 360.

Batizada de “Apae e você especial, juntos nessa luta!”, a ação, que é resultado de uma parceria entre a prefeitura com a Apae Salvador e a Unidade de Saúde da Família (USF) da comunidade do Congo, tem como objetivo conscientizar o público feminino e toda a sociedade sobre a prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero, durante o Outubro Rosa.

A programação acontece no Subúrbio 360, em Coutos, compartilhando informações acerca da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. É importante salientar que a descoberta do câncer em fase inicial assegura a cura em quase 100 por cento dos casos, além de contribuir para a redução no nível de mortalidade.

Para ter acesso aos serviços, é necessário levar a carteira de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). A programação terá início com uma palestra sobre saúde da mulher. Na sequência, estão previstos consultas ginecológicas, exame preventivo, serviços de aferição de pressão arterial e testes rápidos (hepatite/sífilis /HIV).

De acordo com a coordenadora técnica Irlane Leite, a saúde da mulher é um tema que precisa de amplo debate. “É fundamental promover ações para prevenção e manutenção da saúde feminina”, destaca.

Funcionamento

O Centro Especializado em Reabilitação (CER II) funciona na estrutura do Subúrbio 360 e atende, atualmente, 409 pacientes. A unidade é especializada no atendimento a pessoas com deficiência física e intelectual. É gerido pela Apae Salvador e os serviços oferecidos contam com o suporte de uma equipe multiprofissional, de atuação interdisciplinar, a partir das necessidades de cada indivíduo.

Os atendimentos são gratuitos e incluem ações de estimulação precoce (0 a 3 anos e 11 meses), programa de acompanhamento e intervenção para recém-nascidos de risco, ou com alguma deficiência; reabilitação infantil (4 a 17 anos) e de adulto; e acompanhamento clínico-terapêutico com equipe multidisciplinar, atuando na prevenção e no tratamento de indivíduos acometidos com alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e de doenças adquiridas.

O centro tem ainda aulas de esporte adaptado inclusivo e serviços de concessão de órteses, próteses e materiais especiais.

Terapias

No local também são ofertadas oficinas terapêuticas, que são espaços de interação e socialização com objetivo de inserir o paciente em um contexto social, por meio de atividades que promovam a expressão de sentimentos e vivências, estímulos cognitivos e comportamentais.

O CER II oferece ainda o programa de assistência aos ostomizados, que tem por objetivo prestar assistência, através de equipe multidisciplinar, acolhendo, informando, treinando, orientando e auxiliando o paciente e sua família, no processo de elaboração, aceitação e reabilitação.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.