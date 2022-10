Ação social oferece gratuitamente orientação financeira e jurídica na Estação da Lapa

Foto: Divulgação

Na próxima terça-feira (18), entre 09h e 16h, será realizada mais uma edição da ação social gratuita da Sicoob. O evento vai oferecer atendimentos individuais sobre finanças pessoais, atendimento jurídico e consulta ao Serasa. Na prática, o público terá acesso a temas como crédito, planejamento financeiro e familiar, renegociação de dívidas e investimento para pessoas físicas e microempreendedores individuais.

Além disso, quem passar pela estação vai participar de dinâmicas interativas com direito a brindes para conhecer a essência do cooperativismo financeiro. Todas as ações integram uma comemoração em prol do dia Dia de Cooperar (Dia C), que é realizado em todo o Brasil.

Programa Clínicas Financeiras

Uma das soluções disponíveis na ação social será o Programa Clínicas Financeiras, que nasceu com o intuito de oferecer gratuitamente para população atendimentos individuais de finanças pessoais por voluntários capacitados pelo Instituto Sicoob em educação financeira. Caso você não consiga ir participar há ainda a opção virtual. Acessando este link, é só fazer o cadastro, clicar na opção “Quero Encontrar um Orientador” e agendar uma consultoria financeira gratuitamente.

