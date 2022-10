Acelen anuncia redução do preço dos combustíveis

Foto: Reprodução

Os combustíveis ficaram mais baratos nas distribuidoras da Bahia neste sábado (22), segundo informações divulgadas pela Acelen, que administra a Refinaria Mataripe e controla os preços no estado. De acordo com a empresa, a gasolina teve redução de 4,2%, enquanto o preço do diesel caiu 6,1%.

A decisão foi divulgada um dia depois que um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontou Salvador como a cidade que tem a gasolina mais cara entre as capitais do Brasil. A Acelen, no entanto, não confirma se a mudança foi relacionada a isso.

O iBahia tentou contato com o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis para saber uma estimativa de quando os preços mais baixos devem chegar para os consumidores, mas não conseguiu retorno até a última atualização desta reportagem.

Salvador no topo

Segundo a pesquisa feita pela ANP, nos postos da capital, o preço do litro de gasolina chega a R$ 5,59, com valor médio de R$ 5,56.

De acordo com a agência, o aumento do combustível em Salvador supera o preço médio do país em 1,5%. A capital com menor preço médio é Macapá (AP), com R$ 4,48.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 15 de outubro – sendo a mais recente divulgada pela ANP.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.