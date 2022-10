ACM Neto congratula Jerônimo pela vitória nas eleições e fala em fiscalizar o governo: ‘oposição construtiva’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após Jerônimo Rodrigues ser eleito Governador da Bahia, com 52,78% dos votos, ACM Neto parabenizou o petista e falou sobre ser ‘oposição construtiva’ em entrevista coletiva. Candidato terminou o 2° turno com 47,21%, cerca de 4.006.247 de votos.

“Desejo tudo melhor para o governador escolhido hoje pelos baianos de maneira democrática, livre, justa e que deve ser respeitado. Nós, que perdemos a eleição, estaremos acompanhado o governo, fiscalizando o governo, cobrando as medidas necessárias pelo governo. Uma oposição construtiva, mas muito atenta a necessidade da Bahia mudar”, declaro ACM Neto.

O ex-prefeito de Salvador também destacou a disputa entre os dois candidatos, com uma diferença de cerca de 472.577 votos, afirmando que as urnas indicam um desejo de “mudança de quase metade dos baianos”.

“A Bahia precisa de mudança, quase metade dos baianos disseram de maneira muito categórica nas urnas, nesse segundo turno, que desejam mudança. E eu espero que o governador eleito tenha essa compreensão. Entenda esse recado, assimile o que as urnas apresentaram no dia de hoje. Fica aqui a minha torcida, pelo futuro da Bahia, e fica aqui a minha disposição de ajudar ao futuro da Bahia, mas também a minha esperança de que o governador da Bahia eleito possa ter a humildade de reconhecer que a Bahia precisa corrigir seus rumos, trabalhar no que é essencial para a vida dos baianos”, afirmou.

Por fim, ACM Neto agradeu ao apoio que recebeu e os mais de 4.006.247, cerca de 47,21%.

“Baianos que eu agradeço de coração toda a confiança que tiveram em mim, pelo apoio que me deram nesses meses de campanha, pré campanha, de campanha do primeiro e segundo turno. Realmente agradeço a todos e peço que ninguém saia dessa eleição com sentimento de tristeza, de frustração, de decepção, porque eu não estou. Eu estou com o sentimento de dever cumprido, de vitória. Muitas vezes a gente perde as eleições, mas sai vitoriosos. […] Saio com o coração em paz, de alma lavada, com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que contribui para a política da Bahia. Espero que a partir de 1° de janeiro do próximo ano, que a Bahia possa ter um governo melhor do que hoje”, finalizou.

