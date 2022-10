Acusado de matar ex-esposa é condenado a mais de 22 anos

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O homem acusado de assassinar a ex-companheira a facadas, em 2018, em Brumado, no sudoeste da Bahia, foi condenado a 22 anos e 8 meses de prisão.

Gildásio de Jesus foi julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Brumado. No dia 5 de julho de 2018, o acusado entrou na casa da ex-companheira Zilma Lima Bernardes, com quem conviveu por 30 anos, quebrou a porta de vidro da sala com um pé de cabra e iniciou uma luta corporal com a vítima na garagem da residência, onde a golpeou com uma faca artesanal, segundo a promotoria.

Ainda segundo as investigações, Gildásio estava separado de Zilma Bernardes há cerca de quatro meses e decidiu matá-la pelo simples fato dela não ter atendido a duas ligações suas feitas pouco antes do ocorrido e por desconfiar que ela tinha outro homem. O feminicídio aconteceu na presença do filho da vítima.

