ADM do Brasil abre vagas de emprego; veja os cargos

ADM do Brasil abre vagas de emprego

A ADM do Brasil, marcando presença no país desde 1970, está com oportunidades de empregos disponíveis. Essa companhia é a terceira maior produtora de ração animal do mundo, em virtude das soluções de qualidade.

Hoje a empresa é líder no mercado bovino, alimentos para pets e aquacultura. Para se manter um dos maiores destaques no país, os profissionais fazem toda a diferença. Com um ambiente de trabalho inclusivo, os cargos são para várias áreas. Confira, a seguir:

Estágio (Área Química) – Manaus / AM;

Estágio (Área Exportação e Importação) – São Paulo / SP;

Estágio (Área de Compras) – São Paulo / SP;

Ana. Contábil Jr. – Ribeirão Preto / SP;

Téc. de Planejamento e Manutenção – Rondonópolis / MT;

Engenharia de Projetos Pleno – Campo Grande / MT;

Estágio (Área de Engenharia Elétrica) – Uberlândia / MG;

Estágio (Área de Contabilidade) – Colombo / PR.

Como se candidatar

Para continuar criando soluções de qualidade, a empresa está recrutando novos profissionais para atuar em diferentes áreas. Quer fazer parte dessa equipe? Acesse o site 123empregos e encaminhe suas informações para o cargo desejado.

