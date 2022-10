Adolescente de 16 anos é morto a tiros dentro de terreiro de candomblé no sul da Bahia

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros dentro de um terreiro de candomblé localizado na cidade de Gongogi, no sul da Bahia. De acordo com informações do g1 Bahia e das Polícias Civil e Militar, o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo no sábado (15). Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a polícia não tem detalhes sobre a motivação do crime.

A vítima foi identificada como Ueliton dos Santos Dias. Ele chegou a ser socorrido por testemunhas para o Hospital Municipal de Gongogi, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi sepultado na tarde deste domingo (16).

Segundo familiares, o jovem não era adepto da religião, mas conhecia algumas pessoas que frequentavam o terreiro. Ueliton estava dormindo quando foi alvejado. Os parentes dele, inclusive, conheciam o pai de santo responsável pelo local, mas não têm suspeita de quem possa ter atentado contra a vida de Ueliton.

Guias de perícia e remoção foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A delegacia de Polícia Civil de Gongogi apura o caso.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.