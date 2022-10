Adriane Galisteu surpreende web ao posar completamente nua

Foto: Reprodução/RecordTV

Adriane Galisteu apareceu nas redes sociais na tarde desta terça-feira (11) para publicar um clique para lá de sensual. A apresentadora surgiu completamente nua em nova foto.

Na publicação que entrou nos stories de perfil no Instagram, Adriane colocou a música “I Am Woman”, de Emmy Meli, para tocar como trilha sonora, a canção fala sobre empoderamento feminino.

Veja o clique:

Sem desavença

Adriane Galisteu, apresentadora de “A Fazenda 14”, abriu o jogo sobre uma suposta treta com Xuxa. A loira retomou o assunto em entrevista para o PodCaras, onde negou que foi convidada para o documentário da mãe de Sasha, no Globoplay.

“Não fui convidada, não tô nem sabendo. É fake news”, explicou aos apresentadores Fabrício Pelegrino e Pietra Mesquita.

Adriane Galisteu ainda frisou que não tem nenhum problema com Xuxa e colocou um ponto final nos rumores de uma possível treta.

“Vou deixar uma coisa bem clara aqui: eu não tenho problema com ninguém. As pessoas vão arrumando treta comigo. No caso da Xuxa, é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela”, continuou.

“Temos vários amigos em comum. É muito louco, a gente nunca teve essa experiência [de se encontrar pessoalmente]”, completou.

